Крупный тепличных комплекс в Воронеже ищет инвестора

Из 30 гектаров теплиц только 4 гектара являются современными Ю. Эйвазова

СПК «Воронежский тепличный комбинат» рассматривает возможность продажи тепличного комплекса, расположенного на 73 га в пригороде Воронежа, пишет «Коммерсантъ ». Председатель СПК Алексей Шмойлов рассказал изданию, что он поставил членов кооператива в известность о возможном привлечении инвесторов. «Но это дело не одного дня. Мы ищем варианты — может, и продолжим работу самостоятельно. Пока неясно, появятся ли инвестиционные деньги или мы выручим средства сами. Но условия работы в отрасли тяжелые», — сказал он (цитата по «Коммерсанту»).​



Собеседник издания, знакомый с деятельностью предприятия, пояснил, что настроения собственников комплекса «скорее пессимистичные». Речь идет о дефиците рабочей силы, жесткой конкуренции со стороны крупных тепличных комплексов, а также о низком спросе в регионе: большинство жителей имеют подсобные хозяйства, а тем, у кого их нет, хватает овощей на рынках. Снизить цену в «Воронежском» также не могут: это будет нерентабельно. Источник издания говорит, что текущий сезон комбинат будет работать, параллельно пытаясь найти покупателей, но пока конкретного претендента нет.



Первые теплицы в юго-западном пригороде Воронежа были построены в 1973 году на базе совхоза «Советский». Сейчас на 73 га располагаются 30 га теплиц, в которых, в основном, выращиваются огурцы. 30% продукции — томаты, также выращиваются перец, зелень, шампиньоны, вешенки и цветы. Консервный цех мощностью около 3 млн туб в год выпускает более 25 наименований продукции из собственного сырья, в том числе маринованные огурцы, томаты и грибы, томатный сок и тыквенный нектар.

Гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова рассказала «Коммерсанту», что у «Воронежского тепличного комбината» не все теплицы были построены в советское время: около 4 га возведены не так давно, применяется даже досвечивание. Но основные проблемы предприятия — устаревший подход к сбыту и рост конкуренции на фоне снижения доходов населения, полагает она. По мнению эксперта, главной причиной обсуждения возможной продажи, вероятно, стали предложения от застройщиков.



Вряд ли «Воронежский тепличный комбинат» может заинтересовать профильного игрока: комплекс устаревший, и ему требуется не модернизация, а крайне дорогостоящая реконструкция, уточнила Решетникова «Агроинвестору». «Разве только кто-то может захотеть купить 4 га новых теплиц», — добавляет она. По ее мнению, в теплицах комплекса и без реконструкции можно производить, например, рассаду однолетников и овощей, заниматься выращиванием тюльпанов, что «Воронежский тепличный комбинат» и раньше делал, но в маленьких объемах.



Также, продолжает она, на мощностях «Воронежского тепличного комбината» с середины весны до середины осени можно продолжать производить сезонные овощи, салаты. «Теоретически, они могут и в феврале огурцы выращивать, но в таком случае себестоимость будет очень высокой — значительно больше, чем в современных тепличных комплексах», — говорит Решетникова.



Собеседник «Агроинвестора» в отрасли отмечает, что и сезонное производство будет иметь сравнительно высокую себестоимость из-за низких урожаев. По его мнению, 4 га современных теплиц — это совсем маленькая площадь, и, скорее всего, земли «Воронежского тепличного комбината» уйдут под застройку из-за близости к городу. «А для реконструкции комплекса нужно очень много денег и времени. Это может быть даже сложнее, чем строить теплицы с нуля: нужно, чтобы оборудование работало слаженно, а некоторые поставщики с российского рынка ушли. Поэтому ряд позиций сейчас даже нечем заменить», — говорит собеседник «Агроинвестора».



Основная сложность для всех тепличных комплексов — это грамотный сбыт продукции и ассортиментный перечень, который должен соответствовать требованиям торговых сетей и конечных потребителей. «То есть производить нужно не то, что у нас хорошо растет, к чему мы привыкли, а именно то, что востребовано рынком, и что можно продать за приличную цену», — подчеркивает Решетникова. По ее мнению, «Воронежскому тепличному комбинату» нужно серьезно перестраивать систему сбыта.



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