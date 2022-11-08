Россия почти достигла уровня продбезопасности по овощам

Необходимости в обнулении ввозных пошлин на овощи закрытого грунта сейчас нет Global Fresh Market

Россия в 2022 году может достичь индикатора продовольственной безопасности по овощам, сказала первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на конференции в рамках выставки Global Fresh Market, пишет «Интерфакс». В прошлом году показатель достиг 88% при цели 90%. В этом году Россия «сильно приблизились» к этой цифре, оценила Лут. В первую очередь это произошло за счет роста производства овощей закрытого грунта.



По прогнозу Минсельхоза, в целом в этом году производство овощей может вырасти до 16 млн т с 15 млн т в 2021-м. Внутреннее потребление оценивается в 17 млн т в год. Лут подчеркнула, что отрасль динамично развивается, а объемы производства растут. «Мы начинаем выходить на экспортные рынки. Но продукция тяжелая с точки зрения экспорта, тем не менее, будем это направление развивать дальше», — цитирует ее «Интерфакс».



Она также сообщила, что в 2022 году производство картофеля в организованном секторе может достигнуть 7 млн т против 6,8 млн т в прошлом году. Лут отметила, что на фоне сложных погодных условий картофель в этом году «дается сложно». «В прошлом году цены на картофель резко увеличились, это была самая растущая позиция — картофель и борщевые овощи, которые дали прирост инфляции. В этом году сильно снижаемся и дошли до разумного уровня по ценам, который надо удержать», — сказала Лут.



Также замминистра рассказала о ситуации на рынке тепличных овощей. По ее словам, импорт томатов пока остается на высоком уровне, в прошлом году он составил 460 тыс. т. Сейчас перед отраслью стоит задача сократить этот показатель и оставить только нишу, связанную с ассортиментом — узбекские и азербайджанские томаты. При этом, по словам Лут, в этом году с рынка фактически ушли турецкие томаты, на ввоз которых с 2017 года действует квота. Ее размер составляет 350 тыс. т, но выбрано 300 тыс. т. Замминистра объяснила, что турецкие томаты «не выдерживают конкуренцию ни по качественным, ни по ценовым характеристикам». На этом фоне Минсельхоз не видит поводов для опасения для внутреннего рынка со стороны турецких производителей. По огурцам ситуация гораздо лучше, импорт в прошлом году составил 55 тыс. т и в этом году снижается, добавила Лут.



Выступая на Global Fresh Market, она также отметила, что необходимости в обнулении ввозных пошлин на овощи закрытого грунта сейчас нет. Нулевые ставки по ним действовали до 30 сентября, такая мера была необходима, чтобы снизить цены и повысить доступность овощей на полке. «Сейчас мы понимаем, что объемы у нас нормальные. Ожидаем, что все, что нужно, соберем, — цитирует Лут ТАСС. — И, соответственно, необходимости в обнулении этих пошлин мы не видим, инфляция у нас на достойном уровне. Поэтому в текущем сезоне каких-то послаблений или либерализации рынка для внешних производителей делать мы не планируем».



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