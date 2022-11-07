В Москве запустят производство инновационных продуктов питания за 1,5 млрд рублей

«ПСК “Магистраль Констракшн”» будет производить спортивное и лечебное питание, фитонапитки, фруктовые и овощные пюре, органические фастфуд-продукты и десерты Pixabay

«ПСК “Магистраль Констракшн”» построит в районе Ново-Переделкино завод по производству инновационных пищевых продуктов, в том числе полезных и лечебных блюд. Для этого Москва передаст инвестору участок в аренду без торгов. Об этом сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова. Планируемый объем инвестиций в создание предприятия оценивается более чем в 1,5 млрд руб.



«ПСК “Магистраль Констракшн”» уже занимается разработкой и производством инновационных пищевых продуктов на основе авторских технологий и поставляет их в магазины крупнейших торговых сетей по всей стране. Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, на новой площадке компания будет производить спортивное и лечебное питание, фитонапитки, фруктовые и овощные пюре, органические фастфуд-продукты и десерты.



В научно-производственном комплексе разместятся роботизированные теплицы, мини-фермы, комплекс акустической заморозки, цеха по выпуску функционального питания и полезных десертов, пекарня, где будет изготавливаться органический хлеб.



Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина сказала «Агроинвестору», что российский рынок продукции, которую собирается выпускать «ПСК “Магистраль Констракшн”», на данный момент очень мал — менее 1% населения России являются ее потребителями. На данный момент, по ее оценке, этот рынок растет на 4% в год, он очень перспективный и интересный. «Во-первых, маржа производителя на этом рынке значительно выше, чем у производителей обычных продуктов питания. Во-вторых, спрос на подобную продукцию хоть и небольшой, но очень стабильный. Ипортозамещение в этом сегменте дает много возможностей и перспектив. Потенциально эта ниша просто создана для такого рода небольших специализированных предприятий», — рассуждает Корягина.



По расчетам инвестора, вкладывая 1,5 млрд руб., он планирует получить денежный поток в 500 млн руб. в год. Если эти данные обоснованы, то это «прекрасный инвестиционный объект», считает Корягина. При этом она отметила, что возникают вопросы к заявленным объемам сбыта, ведь в последнее время в России уже были реализованы несколько подобных проектов. «Насколько хватит места всем на этом небольшом рынке, сказать трудно. К тому же объем рынка подобного питания значительно упал в ковидные времена, и показатели только сейчас возвращаются к прежним значениям», — говорит она.



Корягина предполагает, что руководство «ПСК “Магистраль Констракшн”» закладывает в бизнес-план проекта экспортную модель бизнеса. Если продукция будет конкурентоспособной на внешних рынках за счет более дешевого сырья и энергозатрат, то данный расчет также вполне уместен, считает она.



Зампредправления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что тренд на здоровое и осознанное питание актуален уже не первый год, что доказывает значительное расширение ассортимента в профильных секциях торговых точек. Подтверждает тренд и тот факт, что в 2020 году, по данным DSM Group, продажи добавок, поддерживающих функционирование иммунной системы, выросли более чем на 124%. Он считает, что с уходом западных игроков, усилением конкуренции на рынке и актуальным запросом на новинки со стороны сетей и покупателей, данный проект может быть вполне перспективным.



По данным Nielsen IQ, сегодня большинство потребителей продолжают пробовать новинки. В 2022 году на FMCG рынке было запущено 28 тыс. новинок. «Однако, многое будет зависеть от ценовой и маркетинговой политик производителя, ведь главным риском для бизнеса сегодня остается сокращение доходов потребителей при продолжающемся росте издержек производства», — заключил Леонов.



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