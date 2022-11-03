В России продолжается рост сельхозпроизводства

Росстат начал фиксировать рекорды в растениеводстве Pixabay

Объем сельхозпроизводства в России по итогам января-сентября 2022 года вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 5,4 трлн руб., сообщил Росстат. В том числе в сентябре объем производства, по предварительной оценке, достиг 1,5 трлн руб.



К 1 октября все хозяйства намолотили 140,2 млн т зерна в первоначально оприходованном весе, что на 32,5% больше, чем годом ранее. В сельхозорганизациях, где сосредоточено 63,7% площадей зерновых и зернобобовых культур, их площади были обмолочены на 92,3%. В прошлом году к этому времени показатель составлял 90,2%. Производство скота и птицы на убой в январе — сентябре во всех хозяйствах увеличилось на 3,7% до 11,2 млн т в живом весе, валовой надой молока вырос на 1,2% до 25,3 млн т, яиц — на 2,2% до 34,8 млрд штук.



Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко отметила, что ежемесячная динамика не показательна для оценок сельхозпроизводства по итогам года. Прежняя оценка Снитко по динамике роста сельхозпроизводства по итогам года составляла 4%. «Мы не видим оснований для изменения прогнозов по росту сельхозпроизводства в реальном выражении — ожидаем роста на 4%. Для растениеводов, которые по большинству культур получат рекордный урожай, год конечно же успешен, даже несмотря на достаточно низкие цены», — сказала эксперт «Агроинвестору».



Увеличение сельхозпроизводства в январе-сентябре связано с тем, что Росстат начал фиксировать рекорды в растениеводстве, которые как раз пришлись на период с июля по сентябрь, прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Ожидание высокого урожая зерна и масличных, по словам эксперта, определили положительную динамику. Рылько отметил, что 2022 год оказался достаточно сложным для аграриев. «С финансовой точки зрения он выглядит похуже 2021-го. Однако в животноводстве сохраняется неплохая маржинальность», — сказал он.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что рост сельхозпроизодство по итогам года составит 5%. По его словам, все полевое растениеводство за счет крайне благоприятных погодных условий, если не учитывать последние сложности с уборкой, даст хорошие показатели по итогам года. В первую очередь речь идет о зерне, масличных, свеклосахарном производстве и овощах. Корбут сказал «Агроинвестору», что в точки зрения объемов производства 2022 года можно назвать успешным. А вот доходы и маржинальность падают, что подрывает экономику сельхозорганизаций.



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