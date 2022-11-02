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Инвестиции

«ЭКО-культура» вложит 15 млрд рублей в производство огурцов

Мощность предприятия в Воронежской области составит 60 тысяч тонн в год

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Площадь нового комплекса составит 40 гектаров
«ЭКО-культура»
Площадь нового комплекса составит 40 гектаров
«ЭКО-культура»

Холдинг «ЭКО-культура», один из крупнейших производителей овощей в России, инвестирует 15 млрд руб. в строительство комплекса по выращиванию огурцов в Воронежской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Мощность предприятия составит 60 тыс. т огурцов в год, площадь — около 40 га. Для реализации проекта инвестору планируется субсидировать затраты на строительство инфраструктуры и предоставить льготы по налогу на имущество организаций сроком на пять лет, говорится в сообщении правительства региона. 

Урожай тепличных овощей в 2022 году будет рекордным и превысит 1,5 млн т, говорил в ходе IV сельскохозяйственного форума «Плоды и овощи России — 2022» вице-президент ассоциации «Теплицы России» Андрей Медведев. По данным Минсельхоза на конец октября, производство овощей защищенного грунта в России достигло 1,25 млн т, что на 6,8% больше аналогичного показателя за 2021 год. В частности, сбор тепличных огурцов вырос на 7,7% до 725,4 тыс. т, томатов — на 7,4% до 502,9 тыс. т.

В июне Россельхозбанк (РСХБ) сообщал, что общий потенциал импортозамещения в сегменте овощей закрытого грунта составляет около 0,6 млн т. Аналитики финансовой организации считают, что строительство современных и эффективных теплиц поможет реализовать этот потенциал в овощеводстве, повысить потребление фреш-продукции, а также в целом овощей на душу населения. По прогнозу РСХБ, к 2030 году при благоприятных условиях потребление овощей в России может увеличиться до 115 кг на человека в год.

Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» является одним из крупных производителей и инвесторов в отрасли овощеводства защищенного грунта России. За 12 лет работы холдинга (основан в 2010 году) общий объем его инвестиций в отрасль АПК составил 130 млрд руб. По данным на май 2022 года агрохолдинг реализует 11 инвестиционных проектов общей площадью 245 га с совокупным объемом инвестиций более 88 млрд руб.

В состав АПХ «ЭКО-культура» входят тепличные комплексы общей площадью 304,2 га в Ставропольском крае, Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Московской и Тульской областях. Холдинг имеет собственные логистические и распределительные центры в Московской и Липецкой областях, Санкт-Петербурге и Ставропольском крае.

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Екатерина Шокурова 

Премия «Агроинвестор года-2022»

Заявки на участие принимаются с 14 сентября по 14 декабря 2022 года

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