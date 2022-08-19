Россельхознадзор: российские тепличные овощи скоро будут поставлять в Европу

С логистикой и допуском российской продукции на европейский рынок есть сложности Pixabay

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, что санкции в отношении России имеют свои плюсы. Например, по его мнению, скоро Россия будет поставлять в Европу тепличные овощи, поскольку политика, которая сейчас проводится в странах ЕС, приведет к тому, что теплицы там станут нерентабельными. Об этом Данкверт рассказал в интервью РБК. «Исходя даже из цен на газ, местная продукция уже экономически неконкурентоспособна. У нас же, напротив, овощеводство интенсивно развивается», — отметил он.



При этом пустят ли российских производителей на европейский рынок — это «второй вопрос». Кроме того, из-за транспортных ограничений выросла стоимость логистики: если раньше машина стоила 3-3,5 тыс. евро, то сейчас 12 тыс. евро, сравнил глава Россельхознадзора. Ранее страна поставляла в Европу огурцы, правда, небольшими партиями: в 2021 году экспорт составил 2,5 тыс. т, в том числе в прибалтийские страны, напомнил он.



Источник «Агроинвестора» в отрасли говорит, что экспорт российских овощей был бы интересен отечественным производителям, но особенно актуальными были бы поставки в зимний период. По его словам, в первую очередь это касается огурцов: самообеспеченность ими составляет 95%, а себестоимость позволяет конкурировать с другими иностранными производителями. «В то же время важен вопрос логистики: нужно выстраивать пути доставки, чтобы огурец не плыл на корабле или не доставлялся через третьи страны. Нужно, чтобы он напрямую отгружался в Европу через Беларусь», — считает он. С томатами ситуация несколько сложнее: их производство в России несколько отстает от огурцов, однако премиальные сорта были бы интересны европейским потребителям.



Также в ходе интервью Данкверт затронул тему картофеля: сейчас появился экономический интерес к собственному выращиванию промышленных сортов из-за роста затрат на логистику. Ранее же многим потребителям было эффективнее завозить его из-за рубежа. По словам главы Россельхознадзора, выращивание промышленных сортов десять лет отрабатывали в России, но почему-то все брали их из Германии и Нидерландов. Поскольку сейчас расширились программы поддержки семеноводства и развития питомников, поводов для паники, что в России чего-то не будет, нет, добавил он.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит, что сейчас субсидируется производство и товарного картофеля, в том числе для переработки, и семенного материала отечественной селекции. «В рамках Федеральной научно-технической программы второй год субсидируется 70% от стоимости семян российской селекции. Эта программа успешно работает, и мы надеемся, что господдержка будет стимулировать наших сельхозпроизводителей использовать отечественную селекцию на своих полях», — прокомментировал он «Агроинвестору». Ранее Красильников говорил, что площади под картофелем в этом году были увеличены на 20 тыс. га до 290 тыс. га, погодные условия позволяют рассчитывать на хорошие сборы как столового картофеля, так и картофеля для переработки.​



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