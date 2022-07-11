Картофельный союз: в России есть запасы картофеля фри

Преемник McDonald’s сообщал, что в некоторых ресторанах в меню временно не будет картошки фри Pixabay

У производителей картофеля фри есть запасы продукции из урожая прошлого года, несмотря на то что 2021-й был не очень удачным для картофелеводов с точки зрения и объемов производства, и размеров картофеля. Об этом «Агроинвестору» рассказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.



Ранее ряд СМИ сообщили, что в части открываемых ресторанов «Вкусно — и точка» (преемник McDonald’s) временно не будет картофеля фри и по-деревенски. Это объяснялось тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, которые используются для производства картошки фри для предприятий сети. «В течение последних восьми лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России. По нашим оценкам, подобные сложности ожидают основных игроков рынка», — цитировало РИА «Новости» сообщение пресс-службы сети ресторанов. Также уточнялось, что картофель вернется в меню в полном объеме осенью 2022 года.



Минсельхоз в тот же день опубликовал в своем Telegram-канале комментарий, в котором утверждается, что российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. «Картофель есть — и точка», — подчеркнуло ведомство. Кроме того, сейчас уже поступает картофель нового урожая, что исключает возможность дефицита. По данным Картофельного союза, потребность в импорте картофеля фри отсутствует. Также агроведомство ожидает увеличения валового сбора картофеля в этом году в организованном секторе, что позволит полностью удовлетворить внутренние потребности, в том числе предприятий переработки.



Анна Буйлакова, аналитик ФГ «Финам»: Минсельхоз считает, что российский рынок полностью обеспечен картофелем. Другое дело, что западная коммерческая организация по каким-либо причинам (вкус, цвет, текстура, унификация приготовления) остановила свой выбор на определенном сорте картофеля для своих заведений, в котором и случилось сокращение предложения. Ожидаемое улучшение урожайности в этом году поддержит предложение сырья.

«Возможно, менеджмент “Вкусно — и точка” не смог достигнуть каких-то договоренностей с поставщиками, — допускает Красильников. — На мой взгляд, тезисы, озвученные сетью, которые цитировали СМИ, совершенно необоснованны». «Агроинвестор» направил запрос во «Вкусно — и точка».



В некоторых СМИ сейчас звучат прогнозы о том, что в 2022 году Россию также ждет неурожай, но эти сценарии бездоказательны, продолжает Красильников. Так, поставки раннего картофеля из южных регионов страны и Херсонской области Украины уже ведутся, а цены стремительно снижаются. «Сырья, в том числе для производства картофеля фри, мягко говоря, достаточно», — добавляет Красильников. По информации Минсельхоза, площади под картофелем в этом году были увеличены на 20 тыс. га до 290 тыс. га, погодные условия сейчас благоприятные и позволяют рассчитывать на хорошие сборы как столового картофеля, так и картофеля для переработки.



В последние годы импорт подработанного картофеля снижался, хотя в свое время Польша и Бельгия поставляли на российский рынок достаточно много этой продукции, продолжает Красильников. Но оценить объем ввоза в текущем сезоне сложно из-за того, что ФТС временно не публикует статистику импорта. «Тем не менее, наши возможности, в том числе по производству картофеля фри и его качеству, выше, чем в Европе. Мы можем обеспечить собственные потребности. Кроме того, ранее обсуждались проекты по поставкам картофеля фри из России в Европу, но, к сожалению, они сейчас заморожены», — говорит он.



Картофелеводы понимают, что переработка — это двигатель сектора с точки зрения добавленной стоимости, обращает внимание Красильников. По его словам, новые проекты в этом направлении сейчас реализуются, хотя они и столкнулись со сложностями в части поставок импортного оборудования и др. Проекты по переработке картофеля могут оказаться интересными для инвесторов с точки зрения вертикальной интеграции при наличии рынка сбыта и возможности закупить необходимое оборудование, отмечает Буйлакова. «Мы не ожидаем такого, что HoReCa останется без российского сырья», — добавляет он. Наоборот, за последние годы в эксплуатацию было введено много предприятий, производящих замороженный картофель фри, чипсы, очищенные овощи открытого грунта, поэтому проблем с поставками такой продукции быть не должно, заключает Красильников.



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