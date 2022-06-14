Цены на картофель нового урожая будут привлекательны для производителей

Ранний отечественный картофель уже поступает в продажу Pixabay

По оценке Картофельного союза, в этом году картофель в товарном секторе будет посажен на 298 тыс. га. По данным Минсельхоза на 9 июня, в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах он занимал 265,5 тыс. га против 262,7 тыс. га годом ранее. «Вероятно, посадки еще не закончили регионы с холодной и дождливой погодой в весенний период, в частности, Чувашия, Удмуртия, а также хозяйства на севере и северо-западе страны. Полагаем, что в ближайшие полторы-две недели посадки там завершатся», — рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.



По его словам, в этом году посадка картофеля проходила в непростых погодных условиях: низкий температурный фон и частые осадки сдвинули традиционны сроки картофельной кампании на полторы-две недели, а в некоторых регионах на три недели позже обычного. Однако такая отсрочка пошла на пользу некоторым сельхозпроизводителям, потому что они успели завезти посадочный материал, в частности из Европы, объем импорта составил около 13 тыс. т, несмотря на проблемы с логистикой и ее удорожание.



«Некоторые машины стояли по 10 дней на границе с Польшей. Семенной материал ряд логистических европейских операторов отказались везти в направлении России», — говорит Красильников. Тем не менее, по сообщениям из регионов, производители увеличивают площади под картофелем и овощами на 5-10%, правда, глобального расширения посадок нет: предприятия в этом направлении двигаются аккуратно, чтобы сбалансировать рынок.



Уходящий сезон с точки зрения цен на картофель и ряд овощей был достаточно благоприятным, продолжает Красильников. «При этом, к сожалению, на фоне последних событий у нас приостановлена реализация и проработка вопросов по ряду проектов по переработке картофеля. В частности, планировалось ввести две дополнительные линии на заводе «Лэмб Уэстон», с трудностями сталкивается проект PepsiCo в Новосибирске, ряд других компаний тоже планировали сделать серьезные инвестиции в переработку, но пока приостановили планы. Есть сложности с финансированием проектов, доставкой оборудования», — знает Красильников.



Ранний картофель уже начал поступать в магазины, в частности из Крыма, скоро начнется поставка астраханского раннего картофеля, продолжает глава союза. Овощи нового урожая из Крыма, Краснодарского края, Волгоградской, Астраханской областей тоже уже появляются на российских прилавках. Также в этом году в Россию поступает картофель и овощи с территории Херсона.



В целом, по прогнозу Картофельного союза, цена на картофель урожая 2022 года будет достаточно привлекательной для сельхозпроизводителей. «Конечно, возникали проблемы с СЗР, минеральными удобрениями, но они были достаточно оперативно решены при поддержке Минсельхоза и Минпромторга, — отмечает Красильников. — Еще одна проблема — гарантированное обеспечение картофелеводов запчастями и расходными материалами для тракторов, сеялок, комбайнов, опрыскивателей на период вегетации и уборки. Над ее решением совместно работают дилеры и сельхозпроизводители. К тому же в Минсельхозе нас заверили, что ведомство совместно с Минпромторгом готово оказывать содействие в решении и этих вопросов».



Параллельно члены Картофельного союза работают и с Минпромторгом, и со специализированными организациями по локализации международных компаний или производству аналогов сельскохозяйственной техники на российских предприятиях. Сейчас идет сбор заявок от аграриев, чтобы понять, в чем они нуждаются особенно остро.



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