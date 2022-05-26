Новосибирский инвестор начнет производить луковицы тюльпанов и семенной картофель

В теплице будет производиться 500 кг семенного картофеля и 1 млн луковиц тюльпанов Pixabay

Проект тепличного комплекса для выращивания тюльпанов в ТОСЭР «Горный» (Новосибирская область) компании «Новый путь» планируется переформатировать под выращивание посадочного материала — луковиц тюльпанов и элитных сортов картофеля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Реализация проекта должна начаться до конца мая, а к 2024 году объем производства будет составлять 500 кг семенного картофеля и 1 млн луковиц тюльпанов. Также в рамках проекта планируется строительство теплицы площадью 3,5 тыс. кв. м.



Учредитель компании «Новый путь» Виктор Шунков, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что ранее большая часть посевного материала завозилась из Нидерландов. «Сейчас поставки очень ограничены. Первоначально продолжим выращивать луковицы для своих нужд, но в больших объемах, а затем масштабируем процесс. Кроме того, займемся выращиванием посадочного материала элитного картофеля», — сказал он (цитата по «Коммерсанту»).



О планах компании построить в ТОСЭР «Горный» тепличный комплекс «Интерфакс» писал летом прошлого года. Тогда сообщалось, что ввод проекта в эксплуатацию запланирован на конец 2023 года, выйти на полную мощность «Новый путь» рассчитывал в 2026 году. Площадь будущей теплицы должна была составить составит 0,3 га, инвестиции — 50 млн руб., производительность — до 1 млн тюльпанов на срез, а также до 1 млн корней овощной и цветочной рассады. «Новый путь» планировал продавать рассаду на территории Новосибирской области, тюльпаны — в регионах Сибирского федерального округа.



Заместитель директора по направлению «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Илья Телятников считает, что с учетом относительно незначительной площади комплекса инвестор сможет переориентировать процессы под выпуск посадочного материала. Кроме того, по его словам, компания без труда сможет продавать свою продукцию, учитывая проблемы с поставками импортных товаров.



Выращивание тюльпанов под срез и их луковиц, а также семенного картофеля — похожие по технологии виды бизнеса, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Кроме того, все три направления не требуют использования высокотехнологичных теплиц, и, следовательно, больших инвестиций. По мнению Решетниковой, компания вполне сможет и дальше заниматься выращиванием тюльпанов, совмещая его с производством луковиц и семенного картофеля, но для новых направлений понадобятся технологи с соответствующей квалификацией, так как в производстве посадочного материала есть свои нюансы.



Пятый пакет санкций ЕС ограничивает экспорт из Евросоюза в Россию цветов (розы, рододендроны, азалии), а также клубней и луковиц растений. Поставки семян сельскохозяйственных культур не запрещались.

«Это разумный подход с учетом того, что у нас есть явные проблемы с импортным посадочным материалом, так как луковицы тюльпанов вошли в пятый пакет санкций ЕС против России. Логично, что “Новый путь” решил на волне дефицита, который однозначно будет в следующем году, пойти в это направление», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова. По ее словам, почти все производители товарных тюльпанов закупали луковицы в Нидерландах. «В этом году наши тюльпаны, но выращенные из импортного посадочного материала, занимали почти половину рынка этих цветов. Остальные в срезанном виде импортировались также из Нидерландов. Но еще пять лет назад доля выращенных в России тюльпанов была в пять раз меньше», — добавляет эксперт.



По ее словам, импортозамещение луковиц тюльпанов теоретически реально. Но для массового производства нужно использовать теплицы, в которых луковицы в стадии созревания будут находиться почти год, что очень дорого — земля на протяжении столь длительного времени не будет приносить никакой выручки. «Тюльпан, который будет стоить дороже розы, вряд ли будут покупать», — считает Решетникова. В Нидерландах посадочный материал производится в открытом грунте благодаря особенностям климата — он влажный и без заморозков. В России есть регион со схожими условиями — Калининградская область. «Но тут нужны энтузиасты. Пока в России производства луковиц тюльпанов в открытом грунте нет вообще», — заключила Решетникова.



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