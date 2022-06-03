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Сохранить до весны. Как производители овощей решают проблемы с поставками оборудования для хранилищ

Алена Белая

| Агроинвестор |

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Новые экономические и политические реалии, срыв логистических цепочек не могли не затронуть овощеводческие проекты — начались трудности с ввозом оборудования для хранилищ. Рост цен на импортные комплектующие, а то и вовсе невозможность ввезти их из-за границы вынудили начать искать поставщиков внутри России или в других странах, некоторые проекты были приостановлены. Отечественные компании, производящие оборудование для овоще- и картофелехранилищ, уверены, что ситуацию можно обернуть себе в плюс


Из-за нехватки поставляемого из-за рубежа вентиляционного, холодильного и энергоснабжающего оборудования в этом году есть риск срывов проектов строительства хранилищ для картофеля и овощей, опасается Минсельхоз. Под санкции ЕС попало не все оборудование, но с его завозом возникли трудности из-за нарушения логистики, что привело и к подорожанию. По словам представителя ведомства, отдельные сложности с поставками зарубежных компонентов и оборудования сейчас решаются за счет оперативного изменения маршрутов доставки, а также переориентации на альтернативных поставщиков, в том числе из стран Азии. В ввозе оборудования, его монтаже и отладке задействованы многие иностранные компании, комментирует исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Сейчас эти вопросы висят в воздухе. Есть ряд компаний, которые «локализовали» образцы европейского оборудования в России, однако и они могут столкнуться с рядом проблем, считает он.

Алена Белая 

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