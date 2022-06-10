Владимир Путин: в ближайшие годы обеспеченность АПК отечественными семенами должна достичь 75%

Сейчас агросектор обеспечен семенами российского производства примерно на две трети Ю. Эйвазова

Обеспеченность АПК отечественными семенами в ближайшие несколько лет должна вырасти до 75%. Об этом президент Владимир Путин сказал в ходе встречи с молодыми предпринимателями. По словам главы государства, сейчас агросектор обеспечен семенами российского производства примерно на две трети.



По словам Путина, в нашей стране создана хороша база в этом сегменте, однако «пока есть над чем поработать». При этом он подчеркнул, что по пшенице обеспеченность отечественными семенами составляет 100%. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут уточнил «Агроинвестору», что она достигает 90%.



С 2014 года Россия серьезно нарастила возможности в области сельского хозяйства, отметил Путин: производство сельхозпродукции выросло на 15%, продуктов питания — на 30%. «Но сфера семеноводства остается если не ахиллесовой пятой, то тем, чем мы должны заниматься», — подчеркнул президент. Он отметил, что селекционно-семеноводческие центры уже создаются, фермерские хозяйства также могут заниматься и занимаются этим видом деятельности.



«Предусмотрены и соответствующие льготы, например, возмещение затрат на этот вид деятельности — по-моему, сейчас до 20%. В принципе это, мне кажется, можно вполне увеличить как минимум до 30%, а, может быть, в недалекой перспективе до 50% вложений на этот вид деятельности. Будем, конечно, расширять это по стране», — добавил Путин.



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ранее говорил, что что с 2023 года ведомство будет интенсивнее стимулировать инвестиционную активность для создания селекционно-семеноводческих центров: доля возмещения капзатрат на их строительство и модернизацию будет увеличена с 20% до 50%. В 2022 году правительство выделит 1,2 млрд руб. на развитие селекционных центров в России.



Корбут считает, что по ряду агрокультур добиться показателей, о которых говорит президент, возможно. Например, по кукурузе и подсолнечнику. «Но нужно помнить, что даже если сегодня появится отечественный сорт семян, он будет два года проходить испытания, и, если его одобрят, потом пойдет на размножение. В ближайшие два-три года могут появиться только те сорта, которые уже находятся на испытании», — обратил внимание он. Новые сорта, которые должны заместить импорт, по словам Корбута, не успеют появиться так быстро. «Чтобы этого достичь, нужно менять принципы и подходы в семеноводстве», — подчеркнул он.



По данным Минсельхоза, самая высокая зависимость от импортной селекции — почти 97% — по сахарной свекле, далее идут подсолнечник (около 73%), картофель (65%), кукуруза (55%). Лучше всего обстоят дела с озимой и яровой пшеницей, там доля семян импортной селекции составляет 2,7% и 15,6%.



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