В 2022 году урожай картофеля в России может увеличиться

В прошлом году все хозяйства собрали около 18,3 млн тонн картофеля Ю. Эйвазова

В 2022 году урожай картофеля в России в товарном секторе может вырасти на 6-7% до 7,2-7,5 млн т по сравнению с 2021 годом. Об этом порталу «Объясняем.рф» сообщил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. В прошлом году, по данным Росстата, все хозяйства собрали около 18,3 млн т картофеля, в том числе производство в сельхозорганизациях и КФХ составило примерно 6,6 млн т. По словам главы союза, Россия занимает третью позицию в мире по валовому сбору картофеля.



Красильников отметил, что в последние годы с помощью Минсельхоза и правительства аграрии нарастили мощности современных картофеле- и овощехранилищ, которые позволяют максимально продлить сроки хранения, соблюдая качество продукции.



Потребление картофеля в России оценивается на уровне 12-15 млн т в год. Кроме того, есть потребность в семенном картофеле. Его импорт не превышает 0,5 млн т, оценил Красильников. По данным Минсельхоза, зависимость от импортной селекции по картофелю составляет 65%.



В марте руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина говорила, что для картофелеводов сейчас непростое время, однако есть и положительные моменты. Например, принято решение о разрешении ввоза посадочного материала иностранной селекции без предварительного контроля. Россельхознадзор либо будет осматривать посадочный материал на пункте пропуска, либо будет давать разрешение о доставке до склада покупателя.



По оценке Картофельного союза, в этом году картофель в товарном секторе будет посажен на 298 тыс. га. По сообщениям из регионов, производители увеличивают площади под картофелем и овощами на 5-10%, правда, глобального расширения посадок нет: предприятия в этом направлении двигаются аккуратно, чтобы сбалансировать рынок, ранее рассказывал «Агроинвестору» Красильников.



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