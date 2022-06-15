В Астраханской области появится комплекс по выращиванию картофеля и зерновых

Компания «Агро Яр» планирует выращивать 150 тысяч тонн картофеля в год Pixabay

До 2027 года компания «Агро Яр» создаст в Астраханской области комплекс по выращиванию картофеля и зерновых. Общий объем инвестиций в проект составит 6 млрд руб. Соглашение о реализации проекта подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.



Комплекс будет выращивать 150 тыс. т картофеля и 50 тыс. т зерновых в год. В оборот будет вовлечено около 12 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения, также инвестор построит хранилища емкостью 135 тыс. т, уточнил Бабушкин. Высокоурожайные сорта картофеля и зерновых будут возделывать с помощью современных агротехнологий и сельхозтехники. Продукцию будут направлять на дальнейшую переработку крупнейшим производителям чипсов, фастфуда и в федеральные торговые сети, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что компания может столкнуться с рядом сложностей. Во-первых, это посадочный материал для товарного производства картофеля, большая часть которого сейчас импортируется. «С другой стороны, в Астраханской области можно выращивать ранний картофель, который можно продать дороже обычного как минимум в полтора раза», — отметила эксперт. В России не так много производителей, которые выращивают ранний картофель, поэтому в мае-июне на рынок приходит много импортной продукции, говорит Решетникова.



Если предприятие собирается выращивать картофель, придется подумать и о картофелехранилище, отметила Решетникова. Кроме того, Астраханская область страдает от дефицита влаги, поэтому компании нужно приобрести оросительные системы, которые сейчас очень дорогие, продолжает эксперт. «Поэтому значительная часть инвестиций будет потрачена на эти системы и систему предпродажной подготовки», — считает Решетникова.



Также она задалась вопросом, что будет с полем после сбора раннего картофеля: будет ли выращиваться еще что-то или поле будет простаивать. «Можно посадить более поздние агрокультуры, но в этом случае точно нужно покупать оросительные системы. Также можно выращивать кормовые травы», — предполагает эксперт. Планы компании по выращиванию зерновых Решетникова оценивает положительно. «В следующем году мир будет нуждаться в зерне из-за ситуации на Украине», — уверена она.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

