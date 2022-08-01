«ЭКО-культура» приступает к строительству энергоцентра за 9 млрд рублей

Многие крупные промышленные теплицы предпочитают строить свои энергоцентры Т. Кулистикова

Агрохолдинг «ЭКО-культура» начал строительство энергоцентра в Липецкой области. Бюджет инвестиционного проекта составляет 9 млрд руб., завершение работ запланировано на четвертый квартал 2023 года. Новый объект обеспечит электрической энергией тепличный комплекс «Овощи Черноземья», который занимает 86 га и является одним из крупнейших предприятий овощеводства защищенного грунта в России. Собственный энергоцентр позволит повысить надежность и качество энергоснабжения производственных мощностей комплекса — теплиц и распределительного центра. Комплексное использование энергоресурсов, вырабатываемых энергоцентром (электрическая и тепловая энергия) позволит снизить себестоимость выращиваемых томатов, сообщает пресс-служба компании.



По словам президента АПХ «ЭКО-культура» Александра Рудакова, несмотря на изменение экономической ситуации в условиях санкций и ограничений компания не меняет планов и продолжает реализацию всех инвестиционных проектов. Строительство энергоцентра не только обеспечит теплицы и распределительный центр собственной электроэнергией, но и позволит снизить себестоимость продукции, отметил он.



Ранее правительство Липецкой области сообщало, что в июне на Петербургском международном экономическом форуме-2022 было подписано соглашение с компанией «Овощи Черноземья» о строительстве энергоцентра за 7,8 млрд руб.

«Многие крупные промышленные теплицы предпочитают строить свои энергоцентры — это выгоднее, чем покупать энергию у Федеральной сетевой компании», — говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. По ее словам, сложно оценить, насколько сильно снижается себестоимость при использовании собственного энергоцентра, так как многое зависит от используемых технологий, уровня досвечивания. «ЭКО-культура» специализируется на производстве томатов, а для них нужен меньший уровень досвечивания, чем для огурцов — 18 кВт на 1 кв. м против 20-22 кВт, сравнивает эксперт. «В любом случае, при таких объемах производства собственный энергоцентр — это очень важно, и он положительно отразится на себестоимости: по нашим примерным оценкам, у "ЭКО-культуры" в Липецке она снизится как минимум на 5% — это существенно», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова.



Источник «Агроинвестора» в отрасли говорит, что в регионах разные тарифы на энергоресурсы, но решение о строительстве энергоцентра, скорее всего, продиктовано тем, что использовать газ для генерации электроэнергии выгоднее, чем закупать ее. Кроме того, газопоршневые установки дают не только электричество, но и два побочных продукта — тепло и углекислый газ, которые также используются в тепличных хозяйствах. «Я не думаю, что после запуска такого проекта себестоимость сильно снизится — замедлится только ее рост», — добавляет собеседник «Агроинвестора». Сейчас, продолжает он, себестоимость увеличивается исходя из тарифов на электричество, а благодаря газопоршневым установкам тепличный комплекс сможет работать только на газу, что в текущих условиях выгоднее, поскольку электроэнергия за последние годы сильно подорожала.



Строительство собственного энергоцентра — это стремление получить контроль над издержками и снизить себестоимость своей овощной продукции, говорит партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина. По ее словам, строительство такого энергоцентра, с одной стороны, приводит к значительному удорожанию тепличного инвестиционного проекта в целом. Однако более дешевая электроэнергия, которую получает комплекс в процессе эксплуатации, оправдывает первоначальные вложения. Так что в итоге можно увидеть зримый экономический эффект, добавляет она.



Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» — один из лидеров по производству овощей закрытого грунта в России. Основные выращиваемые культуры — томаты, огурцы и листовой салат. На сегодняшний день холдинг включает тепличные комплексы общей площадью 304,3 га в Ставропольском крае, Липецкой, Тульской, Воронежской и Ленинградской областях; автоматизированные линии фасовки овощей; распределительные центры в Московской области, Ставропольском крае, Липецкой области, Санкт-Петербурге; подразделение по комплексному снабжению предприятий общественного питания. «Овощи Черноземья» — один из самых масштабных и ключевых тепличных проектов «ЭКО-культуры» с объемов производства более 45 тыс. т томатов в год.



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