На Дальнем Востоке построят 80 гектаров тепличных комплексов

Сейчас регионы ДФО обеспечены своими тепличными овощами менее, чем на четверть Pixabay

К 2028 году на Дальнем Востоке планируется строительство 80 га тепличных комплексов. Это необходимо для увеличения обеспеченности жителей региона овощами закрытого грунта до 70%, сообщила ассоциация «Теплицы России». Сейчас тепличные овощи в ДФО выращивают на 60 га, самообеспеченность ими не превышает 24%. Компаниям, решившим строить теплицы на Дальнем Востоке, государство возмещает 20% от прямых понесенных затрат по программе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.



Директор ассоциации Наталия Рогова считает, что для ускоренного импортозамещения нужно частично субсидировать инвесторам логистику оборудования, конструкций и материалов для строительства комплексов и производства овощей. Кроме того, регионам необходимо рассмотреть возможность дополнительной поддержки овощеводов при возведении теплиц и производстве свежей продукции.



Руководитель тепличного комплекса «Хабаровский» Константин Росляков, слова которого приводятся в сообщении ассоциации, считает, что банкам необходима «дорожная карта» по предоставлению льготных кредитов дальневосточным сельхозпроизволителям. Также нужно решить проблему высоких тарифов на газ. По данным Рослякова, в ряде регионов ДФО они в два раза выше, чем в европейской части России. Еще один вопрос — значительные затраты на транспортировку оборудования. Росляков добавил, что создание тепличного комплекса — капиталоемкий процесс, поэтому желательно размещать такие проекты на территориях уже существующих промышленных парков, где подведены инженерные сети.



По данным Минвостокразвития, с использованием различных механизмов господдержки на Дальнем Востоке реализуется 19 проектов строительства тепличных комплексов. В Приморском крае и Чукотке — по пять, в Хабаровском крае — четыре, на Камчатке — два, в Забайкалье, Якутии и на Сахалине — по одному. Шесть тепличных комплексов уже введены в эксплуатацию. Общий объем инвестиций в проекты — 22 млрд руб.



По данным федерального Минсельхоза, в целом по стране с начала этого года в зимних теплицах выращено 822,8 тыс. т овощей, что на 5,6% больше показателя за аналогичный период 2021-го В том числе урожай огурцов составляет 497,4 тыс. т (+3,4%), томатов — 308,7 тыс. т (+9,1%). Регионами-лидерами в этом сегменте являются Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Белгородская, Новосибирская области, республики Башкортостан и Татарстан, Ставропольский и Краснодарский края.



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