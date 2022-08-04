В России увеличился сбор тепличных овощей

Объем потребления тепличных овощей к концу года может сократиться А. Гордеев

К началу августа урожай тепличных овощей в России увеличился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 975,3 тыс. т, сообщила пресс-служба Минсельхоза. По данным министерства, в том числе урожай огурцов составляет 568,2 тыс. т, томатов — 387,8 тыс. т. На протяжении последних лет в России стабильно растет производство тепличных овощей и зеленных культур, отмечает ведомство.



Также сейчас набирает обороты уборка овощей открытого грунта — ранних сортов капусты, моркови, столовой свеклы и лука, а также томатов и огурцов. Собрано уже 420,9 тыс. т. Таким образом, всего с начала 2022 года в России получено около 1,4 млн т овощей, подсчитало министерство.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова рассказала «Агроинвестору», что сравнение промежуточных показателей, которыми оперирует Минсельхоз, не совсем корректно, так как по итогам года они всегда меняются. «Далеко не все тепличные предприятия и фермеры сдают промежуточные отчетности. В прошлом году по итогам полугодия ожидался рост на 6-8%, но в результате он составил лишь 2% за год», — отметила эксперт.



По ее прогнозам, в этом году прирост производства тепличных овощей будет больше, чем в прошлом, так как в конце 2021-го и начале 2022-го было введено в эксплуатацию много предприятий, входящих в состав холдингов и групп. «Они будут главными драйверами, которые поведут вперед валовой сбор и развитие отрасли в целом», — считает Решетникова.



Эксперт также отметила, что падение среднедушевых доходов населения продолжается, поэтому общий объем потребления тепличных овощей в России к концу 2022 года сократится примерно на 2-3%. «Это достаточно много: в натуральном выражении порядка 60-70 тыс. т», — оценила Решетникова. Еще одним фактором снижения уровня потребления является сокращение численности населения. Кроме того, уменьшается импорт овощей тепличной группы, хотя некоторые регионы (например, Сибирь и Дальний Восток) все еще очень зависимы от поставок из-за рубежа. В части России к западу от Уральских гор ситуация совершенно другая, зависимость от импорта тут небольшая, добавила Решетникова.



По данным Росстата, плодоовощная продукция в России с 16 по 22 июля в среднем подешевела на 3,6%. При этом неделей ранее цены снизились на 3,4%. В том числе свекла подешевела на 6% (на 8,9% на предыдущей неделе), картофель — на 7,5% (на 8,5%), капуста — на 5,9% (на 8%), томаты — на 2,1% (на 2,3%), морковь — на 3,4% (2,2%), яблоки — на 2,3% (на 1,6%), огурцы — на 2,9% (на 1,2%). Также на 0,2% подешевел лук, хотя неделей ранее цены на него выросли.



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