РСХБ оценил потенциал импортозамещения тепличных овощей

Банк видит значительный потенциал в производстве салатов, зелени, перца, баклажанов и земляники садовой Pixabay

По оценке Россельхозбанка (РСХБ), общий потенциал импортозамещения в сегменте овощей закрытого грунта составляет около 0,6 млн т. Эксперты финансовой организации считают, что строительство современных и эффективных теплиц поможет реализовать этот потенциал в овощеводстве, повысить потребление фреш-продукции, а также в целом овощей на душу населения, сообщается на сайте банка. Сейчас оно составляет 107-108 кг на человека в год, по этому показателю Россия опережает Канаду, Францию, Германию, Австралию, Японию, Швецию, Финляндию и ряд других стран. Мировой рекордсмен по потреблению овощей — Китай (377 кг на человека в год). По прогнозу РСХБ, к 2030 году при благоприятных условиях потребление овощей в России может увеличиться до 115 кг на человека в год.



Сейчас тепличная отрасль в России вступила в стадию зрелости, и темпы ввода новых мощностей будут снижаться вследствие насыщения рынка и импортозамещения. В разрезе культур до 2025 года РСХБ видит возможность для строительства теплиц для выращивания томатов во всех регионах страны, а высокоурожайных огурцов — только в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. «При этом видим значительный потенциал в следующих сегментах: это салаты, зелень, перец, баклажаны, садовая земляника, — приводятся в сообщении слова замдиректора департамента крупнейшего бизнеса РСХБ Дмитрия Бронникова. — Совокупный потенциал новых проектов оценивается в 800 га с акцентом на неосвоенных сегментах. Однако строительство теплиц в этих сегментах потребует от инвесторов новых компетенций».



В структуре производства овощей закрытого грунта доминируют томаты, огурцы, салаты и зелень, на которые приходится более 95% производства. Но еще одним перспективным направлением в закрытом грунте является цветоводство. С учетом новых инициатив правительства по льготному кредитованию цветочных теплиц данное направление может привлечь новых инвесторов, считают в РСХБ. В целом по стране сейчас работает более 400 тепличных хозяйств, за последние пять лет было введено и модернизировано порядка 1,5 тыс. га площадей тепличных комплексов. В прошлом году их общая площадь увеличилась на 10% до 3,3 тыс. га, сообщает банк.



Источник «Агроинвестора» в отрасли говорит, что в прошлом году импорт тепличных овощей составил 471 тыс. т, что на 14% меньше, чем в 2020-м. В этом году поставки из-за границы также снижаются, если сравнивать их с 2021-м. По его словам, сейчас в России активно увеличивается производство томатов, которые в основном и импортируются. Так, согласно данным за первые четыре месяца этого года, их сбор составил 158 тыс. т против 142 тыс. т в 2021-м. В то же время ввоз за этот период снизился на 25% — со 177 тыс. т до 132 тыс. т.



Из-за санкций в отношении России большинство реализуемых проектов в тепличной отрасли встали на паузу. «Это делается для того, чтобы переждать волну волатильности, когда наблюдаются проблемы и с логистикой, и курс валют нестабилен. Хотя большинство поставщиков не отказываются ввозить свою продукцию. Основная проблема сейчас заключается в доставке грузов», — отмечает собеседник «Агроинвестора».



В мае Минсельхоз сообщал, что с начала года в зимних теплицах было выращено 579 тыс. т овощей и зеленных культур, что на 4,5% больше показателя за аналогичный период 2021-го (554,2 тыс. т). В том числе урожай тепличных огурцов составил 357,7 тыс. т (+0,7%), томатов — 209,6 тыс. т (+11,7%). Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики в данном сегменте: по итогам года урожай может составить 1,5 млн т. Сейчас в топ-5 регионов-лидеров по производству тепличных овощей входят Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская области и Ставропольский край.



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