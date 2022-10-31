Урожай тепличных овощей в этом году будет рекордным

За первые семь месяцев этого года цены реализации огурца выросли на 7%, томата — на 15% Т. Кулистикова

В этом году в России ожидается рекордный урожай тепличных овощей — свыше 1,5 млн т, пишет «Агробизнес». Об этом в ходе IV сельскохозяйственного форума «Плоды и овощи России — 2022» сообщил вице-президент ассоциации «Теплицы России» Андрей Медведев. Собеседник «Агроинвестора» в отрасли уточняет, что урожай будет на 5% больше, чем годом ранее. По данным Минсельхоза на конец октября, производство овощей защищенного грунта в России достигло 1,25 млн т, что на 6,8% больше аналогичного показателя за 2021 год. В частности, сбор тепличных огурцов вырос на 7,7% до 725,4 тыс. т, томатов — на 7,4% до 502,9 тыс. т.



Прирост валового сбора овощей закрытого грунта снижается в последние несколько лет. Это, по словам собеседника «Агроинвестора», связано с тем, что увеличивается сама база, от которой рассчитывается рост. «Прирост сохранится в 2022—2024 годах. Это обусловлено тем, что тепличный бизнес довольно инертный: сначала теплицы долго строятся, потом еще в течение примерно года они выходят на проектную мощность», — говорит он, добавляя, что, например, оборудование, которое было поставлено и смонтировано в прошлом году, выйдет на проектную мощность только через год или два.



Поэтому в ближайшие пару лет прирост валового сбора будет, а дальше все будет зависеть от стран, поставляющих оборудование. «Но если не будет отношений с Европой, а сейчас в основном используется нидерландское оборудование, то можно выстраивать отношения с восточными странами, если у рынка будет такая потребность. А она есть, особенно по томатам», — говорит источник «Агроинвестора» на рынке.



Руководитель направления «Растениеводство и грибоводство» компании «Интерагро» Наталья Давыденко в ходе форума рассказала, что 70% сладкого перца, потребляемого россиянами, импортируется. Основными поставщиками являются Израиль, Турция и Китай. По ее мнению, заместить эти объемы реально, но рост собственного производства сдерживают агротехнические (большие трудозатраты, условно низкая урожайность, отсутствие интенсивных технологий агротехники и др.) и социально-экономические факторы (отсутствие культуры постоянного потребления и высокая цена).



Положительным факторами для развития являются смена гастрономических предпочтений, смещение интереса инвесторов из-за насыщения рынка огурцами и томатами в сторону нишевых культур, а также расширение межрегионального экспорта из больших тепличных комплексов в самые дальние уголки страны, считает Давыденко. По ее словам, инвестиции в производство как традиционных, так и нишевых овощей примерно одинаковы, но при урожайности томата в 50 кг/м², средняя цена на него должна быть не ниже 60 руб./кг, в случае же с перцем — не менее 125 руб./кг, а удержать такую стоимость в весенне-летний сезон почти невозможно из-за дешевых сезонных овощей.



По мнению Давыденко, учитывая насыщение рынка томатами и огурцами, целесообразно вложить деньги и выделить сектор в уже действующем производстве под выращивание нишевых культур. Однако, как отмечает собеседник «Агроинвестора», огурец и томат выгодно производить благодаря их урожайности — 120 кг/м² и 60 кг/м² в год соответственно, в то время как урожайность баклажана — 25 кг/м². «То есть, чтобы его было выгодно производить, цена баклажана в опте должна быть вдвое выше, чем на томат и в четыре раза больше цен на огурцы, — подсчитывает собеседник «Агроинвестора». — Только при достижении таких цен теплицы могут начать переводить под производство баклажана. Это чистый бизнес и простая математика».



Оптовые цены на тепличную продукцию сейчас достаточно низкие. Так, на прошлой неделе огурцы стоили в 1,5-2 раза ниже, чем год назад, продолжает собеседник «Агроинвестора». По его словам, за восемь месяцев 2022-го цены на огурцы выросли на 14%, если сравнивать с 2019 годом, что ниже уровня инфляции. Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова ранее говорила, что за первые семь месяцев этого года цены реализации огурца увеличились на 7%, томата — на 15%. По данным Росстата на 26 октября, цены на огурцы и томаты с начала года снизились на 39,97% и 28,16% соответственно, хотя относительно сентября выросли на 10,84% и 21,62%.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

