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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Компании

Крупный тепличный комплекс в Курской области признан банкротом

Он задолжал более 1 млрд рублей

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Ранее на комплексе упала урожайность овощей
Pixabay
Ранее на комплексе упала урожайность овощей
Pixabay

Арбитражный суд Курской области признал банкротом тепличный комплекс «Агропарк» и ввел в отношении компании процедуру конкурсного производства, пишет «Коммерсантъ». Процедура наблюдения в компании была введена в мае 2022 года по требованию основного кредитора — Россельхозбанка. Сейчас в реестр включено 1,2 млрд руб. требований, большая часть из которых — залоговые требования банка.

Тепличный комплекс «Агропарк» был запущен в Глушковском районе Курской области в 2015 году. Компания вложила 2,2 млрд руб. (с учетом заемных средств Россельхозбанка) в теплицы площадью свыше 10 га и мощностью 6,6 тыс. т продукции в год, в том числе 1,8 тыс. т томатов и 4,6 тыс. т огурцов, а также 220 т салата и зеленных культур. Продукция комплекса поставлялась в Москву, Санкт-Петербург и Ярославль, а также в курские сети. В конце 2019 года компания заявила о возможном строительстве в регионе второй очереди теплиц, но этот проект так и не был начат.

«Агропарк» испытывает сложности уже несколько лет. Топ-менеджмент компании говорил, что сначала по неизвестным причинам банк приостанавливал финансирование, из-за чего теплицы ввели в эксплуатацию со множеством недоделок. В 2018 году новый собственник компании — АО «Тирус» - вложил 500 млн руб., чтобы выкупить сторонние долговые обязательства и устранить недоделки. Обязательства и оборудование были переданы в залог банку. В декабре 2019-го из-за высокой концентрации фитотоксичных газов (сопутствующие продукты сгорания природного газа низкого качества) в теплицах произошло отравление растений и, как следствие, падение урожайности всего зимнего производственного цикла.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что «Агропарк» — это современный тепличный комплекс. «С точки зрения технологий там все нормально <...>, комплекс вполне работоспособен и на нем можно сделать бизнес. Может, собственник решил, что больше не хочет заниматься тепличным бизнесом <...>, потому что он очень сложный и требует много знаний и времени. Также, возможно, у них были какие-то проблемы со сбытом», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова. 

В целом, продолжает эксперт, тепличная отрасль сейчас находится в хорошем положении, несмотря на рост затрат на удобрения, семена, СЗР и др. в конце прошлого-начале этого года. По ее словам, на данный момент ситуация стабильна, и жестких ценовых ножниц, как было зимой, уже нет. Так, компании, поставлявшие в Россию семена иностранной селекции продолжают работу, хотя задержки с логистикой все еще есть. Аналогичная ситуация и с СЗР, микроудобрениями, оборудованием.

«Основную часть роста затрат наши тепличники отыграли. В этом году в большинстве регионов России цены на овощи, салаты и тепличные цветы увеличились. Они не повышались только в регионах с очень жесткой конкуренцией, — говорит Решетникова. — Например, в Москве и Московской области за первые семь-восемь месяцев этого года прирост цен на свежесрезанные цветы был минимальным. В то же время в Сибири или на Дальнем Востоке, как и в России в целом, увеличение составляло порядка 15-20%». По ее словам, аналогичная ситуация наблюдается и по овощам: в дефицитных регионах цены выросли заметно, и тепличные комплексы этих субъектов смогли получить хорошую маржу. 

В то же время источник «Агроинвестора» на рынке говорит, что затраты тепличных комплексов продолжают повышаться, а цены на продукцию если и увеличиваются, то не такими темпами, как дорожают составляющие производства. Но недавно, продолжает он, правительство пролонгировало действующие субсидируемые кредиты для строительства тепличных комплексов с 12 до 15 лет, что снизит нагрузку на производителей овощей закрытого грунта. «Сейчас многие тепличные комбинаты находятся в тяжелом положении: у кого-то большая импортозависимость <...> и надо искать новые пути поставок. Так что ситуация сложная, как и в других отраслях. Но теплицы отличаются высокой капиталоемкостью, для реализации инвестпроектов, нужны значительные заемные средства, которые нужно отдавать. И пролонгация кредитов сейчас в прямом смысле спасает отрасль», — говорит собеседник «Агроинвестора».

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Елизавета Литвинова 

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