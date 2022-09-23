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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Рынки

Возможности для дальнейшего роста цен на овощи закрытого грунта ограничены

Это вызвано жесткой внутренней конкуренцией между тепличными комплексами

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Россия — единственная страна, где современных теплиц со светокультурой больше, чем грунтовых
«Агро-Инвест»
Россия — единственная страна, где современных теплиц со светокультурой больше, чем грунтовых
«Агро-Инвест»

Внутренняя конкуренция между тепличными комплексами растет, и, хотя отрасль показывает повышательный тренд, российский рынок овощей закрытого грунта перешел в стадию совершенной конкуренции, по крайней мере в крупных городах, что ограничивает возможности для дальнейшего роста цен. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Растениеводство России — 2022/23» рассказала гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова.

Эксперт также сообщила, что сейчас Россия — это единственная страна, где доля современных теплиц больше, чем грунтовых. «В России сейчас, по нашим расчетам, более 90 га оснащены мощными системами досвечивания <...>. В других странах таких площадей под светокультурой и быть не может. У нас это возможно благодаря более дешевым энергоносителям. Во-вторых, нам климат не позволяет выращивать овощи круглый год без досвечивания», — пояснила Решетникова. По ее словам, российская тепличная отрасль фактически уже решила вопрос импортозамещения, но ввоз томатов все еще сохраняется: в 2021 году он составил около 460 тыс. т.

В этом году, по оценке Решетниковой, урожай тепличных овощей составит 1,6 млн т, что вдвое больше, чем до введения эмбарго в 2014 году, но темпы роста урожайности постепенно снижаются. «Внутренний рынок насыщен <...>.  В отрасли идет консолидация, и по итогам прошлого года 45% огурцов производители лидеры отрасли, а к 2023-му в сегменте огурцов влияние агрохолдингов вырастет до более чем половины рынка», — оценила эксперт. 

В ходе конференции Решетникова также сообщила, что выручка тепличных комплексов увеличивается, причем иногда даже быстрее, чем валовой сбор, несмотря на все сложности. Отрасль находится в повышательном тренде, и это доказывает то, что люди несильно снижают потребление овощей, несмотря на падение реально располагаемых доходов и повышение цен: за первые семь месяцев этого года цены реализации огурца выросли на 7%, томата — на 15%. 

По данным Минсельхоза, с начала года российские аграрии собрали 1,12 млн т тепличных овощей — на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе 654,2 тыс. т огурцов (+7,4%) и 451 тыс. т томатов (+7,7%).

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Елизавета Литвинова 

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Заявки на участие принимаются с 14 сентября по 14 декабря 2022 года

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