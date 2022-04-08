Производство тепличных овощей выросло на 11,1%

В прошлом году поставки импортных томатов уменьшились на 5%, огурцов — на 20% Pixabay

С начала года валовой сбор тепличных овощей составил 345,5 тыс. т, что на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2021-го, сообщил Минсельхоз. В том числе урожай огурцов составил 215,6 тыс. т (+4,1%), а томатов — 122,4 тыс. т (+14,4%). Регионами-лидерами по производству овощей в закрытом грунте являются Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская, Новосибирская, Челябинская области, Ставропольский край, республики Татарстан и Мордовия.



В течение ближайших двух лет самообеспеченность тепличной продукцией увеличится до 81%, прогнозирует ассоциация «Теплицы России». По итогам 2021-го самообеспеченность составила 71,7%, что на 2,2% больше, чем в 2020 году. По данным ассоциации, в прошлом году поставки импортных томатов уменьшились на 5%, огурцов — на 20%.



При этом объем внутреннего производства увеличивается: так, если пять лет назад он составлял 1 млн т, то в 2021-м — почти 1,5 млн т. В этом году прогнозируется рост производства до 1,55 млн т, к 2023-му — до 1,64 млн т. По информации Минсельхоза, за последние пять лет в стране было введено и модернизировано порядка 1,5 тыс. га тепличных комплексов. В прошлом году их общая площадь увеличилась на 10% до 3,3 тыс. га. В стадии строительства сейчас находятся свыше 50 объектов общей площадью 450 га и плановым объемом производства около 300 тыс. т.



Между тем, агрохолдинг «ЭКО-культура» сообщил, что приступил к сбору и отгрузке в торговые сети первого урожая огурцов, выращенных на новых тепличных площадях в Московской, Тульской и Воронежской областях. Еженедельно с них будет отгружаться около 600 т продукции. Если ранее компания выращивала огурцы только в Ленинградской области, то в текущем производственном цикле они высажены на новых комплексах «ЭКО-культуры» еще в трех регионах, где в сумме под огурцы отведено 27 га. «С учетом высокого сезонного спроса на свежие тепличные огурцы и изменения конъюнктуры рынка, а также необходимости ускорить импортозамещение в этом году мы решили оперативно скорректировать нашу производственную программу», — уточняет пресс-служба агрохолдинга.

