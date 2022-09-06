В Амурской области построят тепличный комплекс за 4 млрд рублей

На Дальнем Востоке есть дефицит овощей закрытого грунта, поэтому проблемы со сбытом вряд ли возникнут​ «Чурилово»

Группа «Олимпия Капитал» построит в Амурской области в районе Циолковского (космодром Восточный) тепличный комплекс мощностью более 4 тыс. т томатов в год, сообщает Агентство Амурской области по привлечению инвестиций. По оценке инвестора, вложения в проект составят 4 млрд руб., он будет сдан к концу 2024 года. «Для реализации этого проекта необходимо наличие около 30 млн куб. м газа в год. Инвестору также помогут найти кадры для проекта. В планах распространить на теплицу по выращиванию томатов преференции территории опережающего развития, подобрать площадку», — приводятся в сообщении слова директора агентства Ольги Темченко.



Также СХПК «Тепличный» намерен возвести в регионе вторую очередь предприятия. По планам, работы должны начаться в 2023 году, инвестиции в тепличный комплекс площадью более 3 га составят 880 млн руб., сообщает агентство. На новой площадке будут выращивать томаты, огурцы и зелень. «Эти объекты помогут Приамурью выйти на самообеспеченность овощами. Поэтому мы так активно работаем с подобными инвестиционными проектами, — отметил зампред правительства области Павел Пузанов (цитата по сайту Агентства Амурской области по привлечению инвестиций). — Для них действуют меры поддержки, в том числе возмещение прямых понесенных затрат. Сейчас разрабатываются новые механизмы в сфере овощеводства и хранения произведенной продукции».



«Олимпия капитал» занимается управлением активами и прямыми инвестициями. Среди прочего у компании есть сельскохозяйственные проекты. Первый — «Спорос» — селекционно-семеноводческий проект в Хабаровском крае, запущенный в 2018 году, его земельный банк — 10 тыс. га. Второй — «Терос» — растениеводческий проект в Забайкальском крае с фокусом на экспорт продукции в Китай, работает также с 2018 года и специализируется на производстве рапса, кроме того, выращивает ячмень, овес, пшеницу, лен. Текущий земельный банк превышает 50 тыс. га, говорится на сайте компании.



В 2021 году правительство Дагестана сообщало, что «Олимпия капитал» планирует построить в регионе тепличный комплекс мощностью 4,6 тыс. т томатов. На первом этапе предполагалось создание двух блоков многопролетных теплиц по 5 га с рассадным отделением для круглогодичного выращивания томата. Инвестиции тогда оценивались в 5,4 млрд руб., в том числе на первом этапе — в 2,7 млрд руб. Местные власти обещали помочь инвестору и предварительно рассматривали под проект участок площадью около 40 га на территории Новолакского района.

Исходя из мощности производства, вероятно, тепличный комплекс в Амурской области будет работать без светокультуры, а если судить по объему инвестиций, то его площадь может составить 10-15 га в зависимости от оборудования, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Скорее всего, это будет продленный оборот без светокультуры, потому что 4 тыс. т томатов — это слишком мало для таких вложений, — прокомментировала она «Агроинвестору». — Отсутствие светокультуры означает, что в самое темное время года (декабрь-февраль включительно) они не будут продавать томаты. Но в целом в Амурской области высокая естественная освещенность».



По словам Решетниковой, почти все томаты в Амурскую область сейчас привозятся с Сахалина, из Приморья и Китая. В результате, с одной стороны, рынок для местных производителей открыт — томаты там не выращиваются. С другой — китайская продукция дешевле российской, и с ней придется конкурировать. Правда, говорит Решетникова, несмотря на разницу в цене, потребители часто отдают предпочтение более дорогой, но отечественной продукции ввиду ее качества и экологической безопасности. Еще одна сложность, кроме конкуренции, заключается в ценах на электроэнергию — они очень высокие, в результате чего себестоимость тепличной продукции в регионе выше, чем, например, в Центральном федеральном округе. Также могут быть проблемы с поставками конструкций для комплекса.



Источник «Агроинвестора» в отрасли говорит, что на Дальнем Востоке есть дефицит овощей закрытого грунта, поэтому инвестор вряд ли столкнется с проблемами при сбыте продукции. «В текущих условиях самая большая сложность — строительство новой теплицы. В России оборудование для строительства комплексов “под ключ” не производится, есть только сборка некоторых компонентов. Привезти оборудование из-за границы сейчас сложно: многие европейские компании отказываются работать с Россией из-за страха санкций от местных властей», — объясняет собеседник «Агроинвестора». С китайским оборудованием, если инвестор решит использовать его, проблем быть не должно. Однако европейские технологии более современны, поэтому предпочтительнее было бы применять их.



Из-за санкций ряд инвесторов могут посчитать привлекательным отечественное сельское хозяйство, продолжает собеседник «Агроинвестора». Главный риск для новичков в тепличном бизнесе, по его мнению, это кадры. Решетникова также отмечает, что основная сложность — это поиск персонала: технологов, инженеров, агрономов с серьезной специализацией на производстве овощей закрытого грунта. Также, продолжает она, еще одна проблема — регулярный сбыт. «Даже при работе внутри своего региона нужно организовать логистику или заранее начинать работу с оптовиками, ритейлом. Необходимо четкое понимание того, кто, в каком объеме и с какой регулярностью будет покупать продукцию, как ее доставлять — через логистические компании или же инвестор будет заниматься этим сам», — заключила Решетникова.



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