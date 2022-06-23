Группа «Рост» может купить тепличный комплекс сына Романа Абрамовича

В этом году число предложений о продаже тепличных комплексов может вырасти из-за слабой экономики предприятий «Гринхаус»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство ООО «ТТР Холдинг» (Санкт-Петербург), входящего в группу компаний «Рост», о приобретении 100% уставного капитала белгородского тепличного комплекса «Гринхаус», сообщается в Telegram-канале ведомства. По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке выращивания овощей. В белгородской компании от комментариев отказались.



«Гринхаус» — российский производитель премиальных томатов в защищенном грунте. Компания присутствует на рынке с 2018 года и имеет современный тепличный комплекс в Белгородской области площадью 24,5 га (из них теплицы — 20 га) и собственный сортировочно-упаковочный центр. Стоимость проекта составила 5,2 млрд руб., пишет «Интерфакс». 74,99% уставного капитала «Гринхауса» принадлежит компании «Сигма Кэпитал», владельцем которой является гендиректор этой компании Аркадий Абрамович — сын миллиардера Романа Абрамовича.



Группа «Рост» - один из лидеров рынка овощей защищенного грунта, она объединяет управляющую компанию, торговый дом, 16 тепличных комбинатов и пять логистических центров, говорится на сайте компании. Группа реализует стратегию максимальной близости производства овощей к потребителю. Общая площадь тепличных комбинатов «Рост» составляет 443 га. Конечным бенефициаром управляющей компании группы, по данным ЕГРЮЛ, является Сергей Рукин. В 2021-м «Рост» завершила сделку по приобретению челябинского агрокомплекса «Чурилово», в состав которого входит три тепличных комбината суммарной мощностью 73,5 тыс. т овощей и зелени в год и площадью 65,2 га. Также летом прошлого года группа приобрела «СХП "Теплицы Белогорья"» площадью 38 га.



Гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова сказала «Коммерсанту», что «Гринхаус» в масштабах российского рынка является небольшим производителем — в прошлом году компания собрала 11,5 тыс. т томатов при урожае в стране на уровне 600 тыс. т. «”Гринхаус” — лучший по оснащению тепличный комплекс в Белгородской области. Но другие местные объекты демонстрируют прибыль, а "Гринхаус" — стабильные убытки, даже в успешном для отрасли прошлом году», — рассказала Решетникова (цитата по «Коммерсанту»). По ее словам, сумма сделки вряд ли может быть сопоставима с затратами на строительство.​



Источник «Агроинвестора» в отрасли защищенного грунта говорит, что сейчас строительство новых теплиц крайне затратно, поэтому покупка уже действующих проектов — логичный путь развития. По его словам, «Гринхаус» — относительно современный комплекс, но, вероятно, если бы там использовались самые передовые технологии, то его вряд ли продавали ввиду неплохой доходности. «Однако, если теплицы для “Сигма Кэпитал” являются непрофильным активом, то причина продажи может быть и в этом», — добавляет собеседник «Агроинвестора». По его словам, в этом году число предложений о продаже тепличных комплексов может вырасти из-за слабой экономики предприятий — операционные расходы растут, в то время как цены на овощи закрытого грунта, особенно сейчас, низкие.



Источник «Коммерсанта» тоже говорит, что для инвесторов «Гринхаус» является непрофильным активом, а отрасль требует высокого профессионализма и вовлеченности. «Фактически управление объектом передали менеджменту, который профессионален с точки зрения производства, но, по всей видимости, упустил коммерческую составляющую. В то же время сбыт у “Гринхауса” организован через подконтрольную инвесторам компанию “Сигма Трейдинг”, которая не показывала убытков», — добавляет он.



Заместитель директора направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Илья Телятников считает, что «Рост» вряд ли столкнется со сложностями в управлении и сбыте продукции нового актива. «Точную сумму сделки оценить сложно, учитывая наличие заемных средств ООО “Гринхаус”, по данным отчетности на конец 2021 года, в размере 5 млрд руб. и отрицательного балансового значения собственного капитала в размере 2,7 млрд руб., — прокомментировал он «Агроинвестору». — Возможно, в состав сделки входят также права требования по кредитам, займам или меняются условия их выплаты. Стоимость самой теплицы как имущественного комплекса не будет выше ранее потраченных инвестиций». Также не до конца понятны причины столь существенных убытков комплекса, продолжает он. Это может быть связано не только с неэффективным менеджментов, но и с какими-либо технологическими просчетами, что приводит к более низкой урожайности или повышенным операционным затратам.



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