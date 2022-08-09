«Магнит» купил белгородский тепличный комплекс сына Романа Абрамовича

В прошлом году компания собрала 11,5 тысяч тонн томатов Pixabay

АО «Тандер» (Краснодарский край, основное юрлицо торговой сети «Магнит») приобрело 99,99% белгородского ООО «Гринхаус», управляющего тепличным комплексом в Белгородской области, следует из данных ЕГРЮЛ. Еще 0,01% приобрело ООО «Сельта», фактически принадлежащее «Тандеру».



«Гринхаус» — российский производитель премиальных томатов в защищенном грунте. Компания работает с 2018 года и имеет тепличный комплекс в Белгородской области площадью 24,5 га (из них теплицы — 20 га) и собственный сортировочно-упаковочный центр. Стоимость проекта составила 5,2 млрд руб. Ранее 74,99% уставного капитала «Гринхаус» принадлежало компании «Сигма Кэпитал», владельцем которой является ее гендиректор Аркадий Абрамович — сын миллиардера Романа Абрамовича.



Источник в отрасли сказал «Агроинвестору», что, скорее всего, актив был продан, так как для Абрамовича он «не совсем профильный». Покупка такого предприятия «Магнитом» может говорить о том, что у компании есть нехватка тепличной продукции, считает он. В 2016 году «Гринхаус» брал кредит на шесть лет, затем пролонгировал его до 12 лет и сейчас продолжает выплачивать долг, знает собеседник «Агроинвестора». Этот фактор влияет на итоговому стоимость сделки. По его словам, у «Гринхауса» не самая современная теплица, поэтому актив, скорее всего, придется серьезно модернизировать для получения хорошего урожая.



В июне Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство ООО «ТТР Холдинг» (Санкт-Петербург), входящего в группу компаний «Рост», о приобретении 100% уставного капитала белгородского тепличного комплекса «Гринхаус». Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова тогда говорила «Коммерсанту», что «Гринхаус» в масштабах российского рынка является небольшим производителем: в прошлом году компания собрала 11,5 тыс. т томатов при урожае в стране на уровне 600 тыс. т.



Хотя «Гринхаус» — лучший по оснащению тепличный комплекс в Белгородской области, другие местные игроки демонстрируют прибыль, а эта компания — стабильные убытки, даже в успешном для отрасли прошлом году, обращала внимание Решетникова. По ее оценке, стоимость актива вряд ли может быть сопоставима с затратами на строительство.

