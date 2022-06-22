В Кузбассе и Алтайском крае появятся тепличные комплексы за 13 млрд рублей

В новых экономических реалиях параметры проектов будут пересматриваться Pixabay

Краснодарская компания «Кубанские теплицы» планирует построить тепличные комплексы в двух регионах Сибири — Кемеровской области и Алтайском крае. Об этом «Коммерсанту» сообщил гендиректор созданной для реализации проекта «дочки» «Кубанских теплиц» — ООО «Тепличный комбинат „Алтайский“» Александр Майков. Предварительная сумма инвестиций — более 13 млрд руб.



Мощность тепличных комплексов в сумме составит 40 тыс. т огурцов и томатов в год (по 20 тыс. т). Инвестиции в каждый из проектов ранее оценивались примерно в 6,7 млрд руб., но в новых экономических реалиях будут пересматриваться, уточнил Майков. Он также отметил, что оба проекта начали прорабатываться примерно одновременно. «Пока все планы сохраняются. Очень многое в этом году поменялось, сейчас пересчитываем финансовую модель, поставщики уточняют сроки поставок. Но, несмотря на это, в любом случае хотим стартовать», — сказал он.



На прошлой неделе член совета директоров «Агрокомбината „Тепличный“», владелец АО «УК „Кубанские теплицы“» Олег Ветров в ходе Петербургского международного экономического форума подписал соглашение с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Областное правительство сообщило о планах инвестора создать тепличный комплекс на площади 30-35 га в городе Топки. По данным регионального правительства, строительство начнется в 2022 году. Предприятие будет введено в эксплуатацию в 2026-м. По словам Майкова, соглашение носит рамочный характер, а сроки реализации проекта будут уточняться.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что, по ее мнению, заявленные компанией объемы производства слишком большие. «В Сибири сбыт очень структурированный, так как там не очень много крупных городов. Для таких регионов перспективнее строить небольшие теплицы, ориентированные на локальный сбыт. Логистические пути в Сибири составляют по несколько тысяч километров, это значительно повышает стоимость продукции», — считает эксперт.



Чтобы насыщать рынок, нужно иметь широкий ассортимент продукции, продолжает Решетникова. По ее мнению, что у компании могут быть сложности с концентрацией сбыта. «Кроме того, в Сибири много районов, где есть проблемы с подведением электричества к нужному месту. Большие расстояния потребуют строительства отдельной линии передач нужной мощности, а это дорогое удовольствие. Хотя, возможно, они уже решили эти вопросы», — рассуждает эксперт.



Кроме того, если компания планирует выращивать такое большое количество огурцов, она сразу столкнется с конкуренцией со стороны «Новосибирских теплиц», которые сейчас обеспечивают основную часть сибирских регионов, а конкуренция приведет снижению цен, добавляет Решетникова.



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