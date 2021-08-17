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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Компании

Группа «Горкунов» приобрела активы некогда крупнейшего тепличного комплекса на Алтае

За два года аренды актива «Горкунов» смог вывести его на безубыточность

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Группа выкупила долги тепличного комплекса за 354,7 млн рублей в 2019 году
Pixabay
Группа выкупила долги тепличного комплекса за 354,7 млн рублей в 2019 году
Pixabay

Группа «Горкунов» приобрела право собственности на алтайский тепличный комплекс «Индустриальный» (10 га теплиц и около 72 га сельхозземель), находящийся в собственности региона. Имущество комплекса дважды выставлялось на торги по цене от 723 млн руб. до 603 млн руб., но покупатель на нашелся, и в итоге право оставить за собой комплекс получил залоговый кредитор «Индустриального» — входящее в «Горкунов» ООО «ТК "Толмачевский"», которое в 2019 году выкупила все долги компании перед банками, пишет «Коммерсантъ». На тот момент задолженность составляла 354,7 млн руб. — за эту сумму «Толмачевский» получил возможность оставить за собой имущество по рыночной оценке.

Представитель Алтайкрайимущества уточнил «Коммерсанту», что 28 июля были объявлены торги в форме публичного предложения еще по 30 лотам, включающим незалоговое имущество «Индустриального», потенциальным покупателем также является «Толмачевский».

Группа «Горкунов» получила комплекс в «предбанкротном состоянии», производительность составляла около 50 кг огурцов с 1 кв. м, но за счет модернизации ее удалось увеличить почти втрое — до 140 кг/кв. м, рассказал «Коммерсанту» представитель компании. В 2020 году группа вложила в модернизацию алтайского предприятия около 200 млн руб., но его мощности пока ниже показателей новосибирских комплексов группы из-за недостаточной досветки. В первом квартале 2021 года комбинат, как сообщила группа, вышел на безубыточность.

«Индустриальный», 100% акций которого принадлежало Алтайскому краю, владело одним из крупнейших в Сибири тепличных комплексов. Площади закрытого грунта, по данным на 2018 год, составляли около 23,6 га, на долю компании приходилось 90% всех производимых в Алтайском крае овощей. Предприятие постепенно выводило ветхие теплицы из оборота, сократив их площадь до 10 га.


По словам гендиректора компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, «Горкунов» арендовал не весь тепличный комплекс: в первый год площадь аренды была около 2 га, затем группа их удвоила. В целом теплицы «Индустриального» занимали более 20 га, но часть из них были устаревшими. «Группа вложила в эти арендованные гектары серьезные инвестиции, сделала светокультуру. В планах компании изначально было сначала работать на арендованных участках, а потом их выкупить», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова.

«Много лет администрация Алтайского края предлагала инвесторам выкупить “Индустриальный”, — рассказывает руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков. — И, по-моему, это хорошая новость, что активом заинтересовался один из крупнейших производитель тепличных овощей, успешный инвестор — группа “Горкунов”». По его словам, мощности «Индустриального» устарели, и от «Горкунова» потребуются инвестиции в его модернизацию.

Решетникова говорит, что основной плюс группы «Горкунов» — здоровый перфекционизм: любой проект компании доводится до максимальной эффективности, все бизнес- и производственные процессы направлены на рост урожайности и снижение себестоимости. Это видно и на примере арендованных теплиц «Индустриального», где урожайность значительно увеличилась. Продукция этого тепличного комплекса представлена в Хабаровске, Иркутске, Чите.

Рост производства тепличных овощей в Сибири сдерживают несколько факторов, продолжает Решетникова. Первый — плотность населения не такая высокая, как, например, в Центральном федеральном округе. Соответственно, нет возможности сбывать большие партии продукции в одном городе и вблизи него, потому что по численности населения Новосибирск (самый крупный город округа, третий по величине в России) не сравнится с Москвой или Санкт-Петербургом.

Вторая причина — культура потребления овощей в свежем виде зародилась там гораздо позже, чем в Центральном федеральном округе, где гораздо больше теплиц, они раньше начали активно строиться. Кроме того, чем меньше сибирский город, тем меньше его жители едят свежие овощи, салаты, зелень. Также среднедушевые доходы в этом регионе в среднем ниже, чем в крупных городах Центра. «Но в Якутии, например, зарплаты относительно высокие, однако формируются они, как правило, за счет вахтовых рабочих, которые обычно питаются в столовых от работодателя», — говорит Решетникова.

Четвертая причина для сдерживания роста производства овощей в Сибири и на Дальнем Востоке — большие расстояния между потребительскими центрами, что сильно отличает регион от Европейской части России. Из-за этого в округах экономически нецелесообразно строить крупные комплексы площадью в десятки гектаров — там нужны маленькие теплицы, но их возведение всегда дороже (в перерасчете на 1 га), если сравнивать с масштабными комбинатами.

Высокая стоимость электроэнергии или ее дефицит/полное отсутствие — это пятая причина, которая мешает развитию тепличного овощеводства в Сибири и на Дальнем Востоке. Это значительно увеличивает себестоимость продукции, которой и так сложно конкурировать с крайне дешевыми овощами из Китая, качество и безопасность которых «оставляют желать лучшего». «По отдельности с каждым из этих факторов можно было бы работать, но их совокупность сильно усложняет развитие тепличного овощеводства в отдаленных регионах <...>. Но благодаря капексам в 20% на Дальнем Востоке отрасль начинает восстанавливаться, однако в Сибири такой меры поддержки нет», — отмечает Решетникова.

Глушков добавляет, что развитие тепличного овощеводства в Сибири сдерживает низкий спрос из-за относительно небольшого населения, потому что предложение в регионе есть, которое во многом обеспечивает именно группа «Горкунов». «Сейчас мы видим, что темпы роста производства тепличных овощей начали снижаться. Это говорит о том, что рынок переходит на другую стадию развития: внутренняя конкуренция будет усиливаться, цены — падать. Неплохой потенциал в новых условиях есть у крупных холдингов, в отличие от небольших теплиц», — заключил он.

Елизавета Литвинова 

Агроинвестор
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