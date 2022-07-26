В тепличный комплекс на Сахалине инвестируют 1 млрд рублей

«Тепличный» является не только самым крупным комплексом на Дальнем Востоке, но и самым успешным ​ «Тепличный»

Крупнейший на Сахалине тепличный комплекс — «Совхоз "Тепличный"» — инвестирует 1 млрд руб. в строительство нового проекта со светокультурой. Это позволит расширить ассортимент продукции и круглогодично обеспечивать жителей Сахалинской области свежими овощами. Комплекс площадью 2,9 га уже возводится, он обеспечен необходимой инфраструктуры — газовой котельной, водо- и газопроводом. Реализация проекта на первом этапе позволит увеличить валовый объем производства свежих овощей защищенного грунта с 8 тыс. т до 10 тыс. т в год. Ввести в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса планируют в конце 2022 года. Новые теплицы будут отличаться от ранее построенных — их высота достигнет 6 м, что позволит использовать новое освещение и создавать оптимальный микроклимат, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы областного правительства.



В последующие пять лет планируется инвестировать еще 5,1 млрд руб. в развитие совхоза: существенно расширить тепличный комплекс, построить розарий, сервисные центры, питомник открытого типа для выращивания кустарников и деревьев, ландшафтный центр, плодопитомник, а также тепличный комплекс для выращивания рассады однолетних и многолетних цветов. Производство обеспечат современной инфраструктурой, в том числе — газовой.



«Совхоз "Тепличный» (Южно-Сахалинск, принадлежит Минимущества Сахалинской области) — крупнейшее в Сахалинской области и на Дальнем Востоке предприятие по производству овощной продукции защищенного грунта. «Тепличный» реализует продукцию на Сахалине и Курилах, а также поставляет ее в другие регионы Дальневосточного федерального округа.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что «Тепличный» является не только самым крупным комплексом на Дальнем Востоке, но и самым успешным с точки зрения финансовых и производственных показателей. «Другие регионы Дальнего Востока, кроме Сахалина, являются дефицитными в плане тепличных овощей. Только полуостров сам себя полностью обеспечивает огурцами и практически на 100% — томатами. Перец, баклажаны там выращиваются в небольших объемах из-за китайского импорта, себестоимость которого намного ниже, чем у российской продукции», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова.



Эксперт уверена, что «Совхоз “Тепличное”» успешно справится с новым проектом: каналы сбыта налажены, связи с сетевым ритейлом и овощными базами, в том числе в других регионах, тоже есть. Кроме того, компания очень грамотно ведет управленческую деятельность: новые очереди не занимают большие площади, что дает возможность не перекредитовываться и быстро погашать задолженности. При этом цены на овощи в регионе тоже помогают быстро выплачивать долги, но при разумном управлении.



Однако эти высокие цены обусловлены тарифами на энергоресурсы — и это первая сложность, с которой столкнется инвестор. Также вероятны проблемы с импортом семян, подходящих для выращивания в светокультуре, хотя никаких ограничений на их поставки в Россию нет, но логистика все равно сейчас дороже и дольше. «Это относится и к микроудобрениям, средствам защиты растений которые, в основном, поставляются из Европы. В этом плане высокая неопределенность может отразиться на скорости и цене доставки, что приведет к росту цен реализации. А реальные доходы населения сейчас снижаются, и эластичность цены спроса ограничена. Но на Дальнем Востоке, за исключением Сахалина, дефицит овощей гораздо сильнее, чем, например, в Сибири. Поэтому у полуострова есть хорошие перспективы для отправки своей продукции в другие регионы», — заключила Решетникова.

