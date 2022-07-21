Структура владельца УГМК расширяет земельный банк

Земельные активы продолжают быть привлекательными, несмотря на санкции Pixabay

Компания «Косминвест», 50% которой через «Виолан» принадлежит совладельцу «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Искандару Махмудову, стала владельцем предприятия «Агроальянс» в Ставропольском крае, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию из ЕГРЮЛ. Земельный банк «Агроальянса» составляет 28,5 тыс. га, компания занимается производством пшеницы, ячменя, гороха, подсолнечника, рапса и овощей.



По информации «Коммерсанта», прежним владельцем «Агроальянса» было ООО «Агроальянс АПА», которое ранее контролировалось нидерландской Tweelingen Groep B.V. Эту структуру СМИ связывают с бизнесменом и депутатом Верховной рады Украины 2002-2012 годов Дмитрием Сандлером. На Украине Tweelingen, в частности, владела агрохолдингом «Дружба-Нова», у которого было около 110 тыс. га. В 2013 году контроль над компанией получила Kernel — один из крупнейших украинских производителей и экспортеров зерна и масла.



На май 2021 года у «Косминвеста» было 127 тыс. га сельхозземель, что соответствует 41-му месту в рейтинге крупнейших латифундистов по версии BEFL. Из них около 100 тыс. га в Ставропольском крае, еще около 30 тыс. га — в Ростовской области. Покупка «Агроальянса» позволит «Косминвесту» претендовать на попадание в 30-35 крупнейших землевладельцев примерно со 160 тыс. га.

Директор «СовЭкона» Андрей Сизов сказал «Коммерсанту», что в среднем 1 га земель в Ставропольском крае может стоить 110-150 тыс. руб. Таким образом, сумма сделки могла составить 3,1-4,2 млрд руб. «Сельхозотрасль и земельные активы сегодня тверже любой валюты», — считает управляющий партнер, адвокат юридической группы «Ратум» Ольга Романова. По ее словам, сейчас есть компании, готовые покупать земли, так как такие активы продолжают быть привлекательными. В то же время растет рынок продавцов: например, иностранные компании распродают свои земли из-за желания уйти из России. «Земельные активы сейчас надежны, несмотря на негативные моменты с обеспечением техникой и прочим», — сказала Романова «Агроинвестору». Соответственно, те, у кого есть свободные средства, будут вкладываться в сельское хозяйство, уверена она.



Романова соглашается с оценкой Сизова относительно стоимости 1 га земли в Ставропольском крае. Но, по ее словам, итоговая цена будет зависеть от того, что оформлено в собственность и долгосрочную аренду приобретаемой компании. Также при совершении подобного рода сделок оценивается не только земельный актив, но и техника, персонал и др. При этом финансовые показатели не всегда отражают реальную стоимость компании, обращает внимание Романова. «Уставной капитал “Агроальянса” составляет 66 млн руб. Возможно, они продали долю по номиналу, а как далее продавались активы — неизвестно. Поэтому минимальная стоимость сделки может быть около 3 млрд руб., но это не объективная оценка», — говорит она.



Кроме того, как пишет «Коммерсантъ», портфель активов Махмудова в агробизнесе в ближайшее время может еще больше расшириться: связанная с ним компания «Инвестком» выкупила у Россельхозбанка права требования к «АФГ Националь» - крупному производителю риса, овощей, зерна и др. с более 180 тыс. га земель и обратилось в арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о взыскании со структур агрохолдинга 3,35 млрд руб. По данным источника издания, «Инвестком» планирует реализовать право требования и получить контроль над активами «АФГ Националь».



Романова говорит, что это часто практикуемая схема, причем не только в сельском хозяйстве. «Этот актив не огромный, поэтому его удобно приобрести через банкротство. Зачастую банки и сами ищут потенциального покупателя на закредитованный актив <...>. Если долг выкуплен, то новый кредитор пойдет до конца. Выход из банкротства, исходя из общей практики, может быть следующим: если введена процедура наблюдения, то долг еще можно выплатить, но если компания и перед банком не гасила задолженность, то вряд ли она все выплатит новому кредитору», — прокомментировала она «Агроинвестору».



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