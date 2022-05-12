Россельхозбанк может продать права требования к «АФГ Националь»

Возможным покупателем называют структуру УГМК «АФГ Националь»

Россельхозбанк может продать права требования к агрохолдингу «АФГ Националь» структурам, связанным с совладельцем Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандаром Махмудовым. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. «Агроинвестор» направил запросы в агрохолдинг и банк, однако на момент публикации материала они не предоставили комментарии.



Россельхозбанк - крупнейший кредитор агрохолдинга. В отчетности агрохолдинга за 2020 год перечислены кредиты Россельхозбанка на более чем 13 млрд руб.



На прошлой неделе залоги долей в одной из компаний «АФГ Националь» - «Южные земли» (садоводческий проект) — уже перешли от Россельхозбанка к ООО «Инвестком», следует из данных ЕГРЮЛ. Владелец этой компании — Иван Юзефович — возглавляет и владеет 30% ООО «Группа КМ», 70% которой контролирует Махмудов. У Махмудова уже есть интересы в сельском хозяйстве: связанная с ним компания «Косминвест» управляет около 130 тыс. га земли на юге России, где выращивались зерновые, пишет «Коммерсантъ».



Основатель и бенефициар «АФГ Националь» Дмитрий Аржанов ранее был гендиректором и совладельцем холдинга «ТНС Энерго». В 2020 году он был арестован в рамках уголовного дела о хищении 5,5 млрд руб. у ПАО «Россети Центр и Приволжье». Бизнесмен обвинения отрицает. По словам одного из источников «Коммерсанта», продажа долгов может быть связана с арестом и уголовным делом, которые негативно отразились на бизнесе «АФГ Националь».

Партнер компании «НЭО Центр» Игорь Мытник сказал «Агроинвестору», что переуступка долга «АФГ Националь» Россельхозбанком объясняется желанием банка улучшить качество кредитного портфеля: «расчистить» его от плохих долгов и сократить нагрузку по созданию резервов. «Для банка погружаться в операционное управление заемщика для его оздоровления и повышения эффективности — непрофильная деятельность, продажа долгов новому инвестору в такой ситуации — один из выходов», — считает эксперт.



Для инвестора же выкуп долга «АФГ Националь» - это возможность войти в новый бизнес, став, по сути, ее новым акционером, продолжает Мытник. «Очевидно, что следующем шагом может стать конвертация в том или ином виде долга в капитал, для снижения нагрузки на компанию по обслуживанию долга, — прокомментировал он. — Вероятно, что для обеих сторон сделка будет выгодна. Как правило, продажа долга проходит с дисконтом к номиналу, который зависит от его качества».



«АФГ Националь» создан в 2013 году в результате слияния крупнейшего производителя риса AF-Group и дистрибутора круп ГК «Ангстрем». По собственным данным, холдинг занимает 18% рынка фасованных круп под брендами «Националь», «Агрокультура» и Prosto. Кроме того, он выращивает картофель, морковь, свеклу, лук в Нижегородской области, яблоки в Краснодарском крае, занимается производством зерновых. По данным BEFL, на май 2021 года «АФГ Националь» управлял более 180 тыс. га земель. Россельхозбанк - крупнейший кредитор холдинга. В отчетности ООО «АФГ Националь» за 2020 год перечислены кредиты Россельхозбанка структурам холдинга на более чем 13 млрд руб.

