ГК «Мелком» купила комплекс «Русский Лен»

Продукция предприятия в том числе поставляется на экспорт Pixabay

ГК «Мелком», входящая в инвестиционную группу «Русские Фонды» приобрела Смоленский льноперерабатывающий комплекс «Русский Лен». Об этом «Агроинвестору» сообщили в пресс-службе компании. Комплекс включает цех первичной переработки льноволокна, цех котонизации волокон и 8 тыс. га сельскохозяйственных земель.



Исполнительный директор «Русского льна» Валерий Мишарин сказал «Агроинвестору», что инвестор видит перспективы в развитии льняной отрасли России, а также синергетический эффект в слиянии имеющихся и приобретенных активов для выращивания и переработки сельхозкультур на территории Смоленской области.



Он подчеркнул, что предприятием производятся натуральные волокна льна, которые являются альтернативой хлопку в текстильной отрасли. «Продукция предприятия востребована не только в России, но и в странах Юго-Восточной Азии, "Русский лен" - один из крупнейших производителей и экспортеров льноволокна в стране», — добавил Мишарин.



В Смоленской области «Мелком» принадлежат предприятия по хранению и переработке зерновых и масличных культур. Компания отмечает, что приобретенные мощности по производству натуральных волокон позволят расширить присутствие группы в агросекторе.



В 2020 году «Русский лен» построил первый льнозавод в России за последние 30 лет, он стал крупнейшим в стране по переработке льна. По оснащенности современным оборудованием и производственной мощности предприятие входит в пятерку крупнейших в Европе производителей котонизированного льноволокна, сообщила компания.



Мощности завода позволяют перерабатывать 11 тыс. т льнотресты в год и производить 1,1 тыс. т длинного волокна, 2,6 тыс. т котонина, а также 2,5 тыс. т топливных брикетов. На сегодняшний день продукция компании «Русский Лен» поставляется как на экспорт в страны Юго-Восточной Азии и Европы, так и крупнейшим ткацким предприятиям России.



Инициатором и инвестором проекта «Русский Лен» на территории индустриального парка «Сафоново» в 2018 году стал экс-владелец белгородского агрохолдинга «Промагро» Константин Клюка. В 2021 году активы «Промагро» купила компания «Сибагро», с продажей «Русского Льна» предприниматель окончательно вышел из агробизнеса, решив сосредоточиться на инвестпроектах в других отраслях.



В январе Мишарин говорил, что лен становится все более востребованным на фоне роста цен на хлопок так как является ближайшим аналогом самого широко используемого в мире натурального волокна. «Рост населения планеты, а также стремление людей к экологичности и всему натуральному делают рынок текстиля наиболее маржинальным для льноводов», — отмечал он.



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