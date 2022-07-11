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Инвестиции

Холдинг «Коломенский» может купить завод «Волжский пекарь»

Благодаря сделке «Коломенский» может стать самой крупной хлебобулочной компанией в России

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В России наблюдается тенденция консолидации рынка хлебопечения
«Волжский пекарь»
В России наблюдается тенденция консолидации рынка хлебопечения
«Волжский пекарь»

Булочно-кондитерский холдинг (БКХ) «Коломенский» владельца девелоперской компании Sminex Алексея Тулупова собирается выкупить хлебобулочный завод «Волжский пекарь» в Твери, принадлежащий местному депутату Лилии Корниенко. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на свой источник. Эту информацию подтвердили источники в отрасли, уточнив, что сделка находится на завершающей стадии. Ее возможная сумма не называется. Сами компании не стали комментировать эту информацию.

Возможная покупка тверского предприятия станет для «Коломенского» второй крупной сделкой с начала года. В апреле холдинг приобрел российский бизнес финской компании Fazer, которая ушла из России на фоне событий на Украине. Эксперты, опрошенные изданием, сошлись во мнении, что сейчас в России наблюдается тенденция консолидации рынка хлебопечения. При этом, по данным Российской гильдии пекарей и кондитеров, 95,7% компаний отрасли — это небольшие предприятия, а доля крупного бизнеса составляет всего 1,1%.

Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, укрупнение предприятий на текущий момент дает положительные результаты. Он отметил, что «Коломенский» - очень «мощное и развивающееся» хлебопекарное предприятие. При этом «Волжский пекарь» - тоже серьезный игрок, один из самых крупных производителей хлебобулочных изделий в Твери, подчеркнул Гуревич. Сделка удобна с точки зрения управления «Волжским пекарем», так как предприятие находится недалеко от Москвы. Гуревич также считает, что консолидация в отрасли продолжится и дальше, как и «на любом пищевом рынке».

Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина сказала «Агроинвестору», что, по ее мнению, в этой сделке обе стороны оказываются в выигрыше. «Владельцы “Волжского пекаря” выходят из тяжелого, вязкого, низкорентабельного рынка, получают деньги для вложения в более интересные для них проекты, — рассуждает эксперт. — Холдинг “Коломенский” получает хороший работающий актив, которым он может распорядиться более умело за счет эффекта масштаба». Корягина считает, что если инкорпорация «Волжского пекаря» в управленческий контур «Коломенского» пройдет успешно, то «мы получим игрока на рынке, который войдет во вкус и, несомненно, захочет и дальше проводить экспансию». 

В целом, продолжает эксперт, подобная политика оправдана: на таком непростом и низкомаржинальном рынке как хлебопечение по-настоящему уверенно можно себя чувствовать только при «эффекте масштаба» бизнеса. «Большие объемы производства формируют большие денежные потоки, которые создают финансовую подушку, позволяющую маневрировать при значительных сезонных и ценовых колебаниях рынка», — объяснила Корягина.

Она подчеркнула, что крупной компании с большими денежными потоками и устойчивой долей рынка значительно легче привлечь банковское финансирование для текущей и инвестиционной деятельности. «Так что я оптимистично смотрю на эту сделку. Главное — вовремя остановиться, тщательно отбирая кандидатов для следующих поглощений, — говорит эксперт. — Как правило, сделки происходят на заемные средства, и даже если финансовая модель тщательно просчитана, на рынке всегда есть фактор случая».

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Екатерина Шокурова 

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