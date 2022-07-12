«Комос Групп» может купить крупнейшую птицефабрику в Пермском крае

Сейчас «Комос Групп» проводит аудит птицефабрики, по итогам которого может принять решение о заключении сделки flickr.com

Агрохолдинг «Комос Групп» изучает возможность покупки птицефабрики «Пермская» у группы «Продо», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник. По его словам, сейчас «Комос Групп» проводит аудит предприятия, по итогам которого может принять решение о заключении сделки. Собеседник издания также говорит, что активом интересуются агрохолдинги «Дороничи» из Кировской области и «Агросила» из Татарстана. Однако аудитом на данный момент занимается только «Комос». Источник «Коммерсанта» полагает, что в случае смены собственника птицефабрика не будет перепрофилирована и продолжит специализироваться на производстве куриного мяса.



В пресс-службе «Продо» «Агроинвестору» пояснили, что компания является крупной диверсифицированной структурой, и предложения по покупке или продаже активов разной специализации поступают регулярно. «Некоторые из таких предложений рассматриваются, по другим могут инициироваться переговоры с разными перспективами», — говорит представитель группы. Также «Агроинвестор» направил запрос в «Комос Групп», на момент публикации материала компания не ответила.



Птицефабрика «Пермская» была основана в 1981 году, является одним из старейших сельскохозяйственных предприятий Пермского края и считается крупнейшей в регионе. С 2004 года предприятие входит в группу компаний «Продо» — крупного сельскохозяйственного холдинга, который основан на средства компании Millhouse, управляющей активами Романа Абрамовича. Мощность «Пермской» составляет около 35 тыс. т продукции в год, она выпускается под брендами «Троекурово», «Рококо» и «Ясная горка».

Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что «Комос Групп» могла заинтересоваться птицефабрикой для расширения представленности на внутреннем рынке или выхода на экспорт. «На данный момент рентабельность птицеводческой отрасли не так высока, чтобы в нее заходил непрофильный инвестор», — добавляет эксперт. По его словам, при покупке подобных активов инвестор должен точно понимать, зачем он идет на сделку: например, для расширения ассортимента и географии поставок мясного направления. «Внутренний рынок мяса птицы уже насыщен, и маржинальность не столь высокая», — добавляет Корнеев.



При покупке активов на заемные средства банку нужно предоставить финансовую модель, в которой есть план работы предприятия на ближайшие годы, продолжает он. Но сейчас сделать прогноз на срок окупаемости проекта крайне сложно из-за высокой неопределенности с ценами на корма, энергоносители, логистику и др. «Поэтому, вероятно, сделка может быть структурирована нетипичным соотношением собственных и заемных средств», — считает Корнеев. Также, по его словам, сейчас внутри страны есть определенный рост интереса к инвестициям в сельхозпредприятия. Но делать какие-либо выводы об активах нужно по бюджетам не этого года, а следующего, когда в них отразится новая рыночная конъюнктура.



«Комос Групп» — один из крупнейших агрохолдингов России. Предприятия, входящие в его состав, располагаются на территории Удмуртской республики, Пермского края, Башкортостана и Татарстана. Собственная сырьевая база позволяет обеспечить полный цикл производства продукции, которая сегодня поставляется в 72 региона России, а также в Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Армению, Таджикистан, Беларусь, Китай, США, ОАЭ, Монголию. Под управлением «Комос Групп» работают три птицефабрики, предприятие по переработке молока, включающее шесть производственных площадок, три свинокомплекса, два мясокомбината, один хладокомбинат и три комбикормовых завода.



Группа «Продо» — один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов. Среди активов компании — четыре птицефабрики и три мясоперерабатывающих предприятия, расположенные в Центральном, Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах. «Продо» также производит сырье и корма для входящих в группу перерабатывающих предприятий. Компания выпускает более 1,7 тыс. наименований колбасных изделий, продуктов из мяса птицы, охлажденных и замороженных полуфабрикатов, а также мясных деликатесов. Крупнейшие бренды «Продо»: «Клинский», «Омский бекон», «Троекурово», «Рококо», «УМКК», «Ясная горка», «УМКА» и др.



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