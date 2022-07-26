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Инвестиции

В Подмосковье расширят производство заменителей грудного молока

Инвестиции в проект составляют 5 млрд рублей

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Российский рынок заменителей грудного молока сильно зависит от импорта
«Инфаприм»
Российский рынок заменителей грудного молока сильно зависит от импорта
«Инфаприм»

Компания «Инфаприм» проводит реконструкцию и модернизацию производственных мощностей для выпуска сухих адаптированных молочных смесей и сухой «молочной основы» в подмосковной Истре, сообщает Минсельхозпрод Московской области. Запуск производства намечен на 2023 год, инвестиции оцениваются в 5 млрд руб.

Российский рынок заменителей грудного молока сильно зависит от импорта. Модернизация производства «Инфаприм» позволит увеличить объемы выпуска продукции до 16 тыс. т в год, что обеспечит около 50% потребностей страны, отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. При этом ввод новых мощностей позволит компании отказаться от импортных полуфабрикатов и производить заменители грудного молока только из отечественного сырья, обратил внимание он.

«Инфаприм» и Минсельхозпрод Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта в июне прошлого года в ходе Петербургского международного экономического форума. Объем инвестиций тогда озвучивался на уровне 3,8 млрд руб., предполагалось, что модернизация позволит увеличить мощности предприятия в три раза.

По данным Минсельхоза, в 2021 году объем производства заменителей грудного молока составил 32 тыс. т. Значительную часть российского рынка делят пять компаний, в том числе иностранных, локализовавших производство внутри страны: Nestle, Danone, «Беллакт», «Инфаприм» и «Фармалакт». Поскольку при производстве заменителей грудного молока используется до 90% поставляемых из-за рубежа компонентов, о необходимости замещения импорта в этом сегменте говорится давно.

«Инфаприм» - единственный российский производитель клинического питания для взрослых, специализированных сухих смесей для детей с отклонениями в пищеварении и аллергией, а также смесей для питания детей с редкими генетическими заболеваниями. Продукция поставляется не только на российский рынок, но и экспортируется в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Туркменистан, Грузию, Армению, Азербайджан и Молдову.

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Татьяна Кулистикова 

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