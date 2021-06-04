Компании агросектора активно заключают соглашения на ПМЭФ

ПМЭФ

В ходе Петербургского международного экономического форума было подписано ряд соглашений в сфере АПК. Так, несколько новых проектов заявил созданный ВТБ «Деметра-Холдинг». Совместно с «Объединенной зерновой компанией» и Росморпортом он планирует развивать инфраструктуру для организации перевалки зерновых грузов в морских портах России. В рамках проекта предполагается построить новую пристань в порту Новороссийск, позволяющую принимать суда класса Panamax, зерновую галерею и комплекс вспомогательных и инфраструктурных сооружений, а также провести углубление дна. Работы по проекту планируется проводить на паритетных началах. Заявлено, что строительство новой пристани позволит решить задачу по формированию товаропроводящей экспортной инфраструктуры, а модернизация терминала — увеличить в два раза суммарную мощность перевалки с текущих 13,6 млн т до порядка 25 млн т к 2025 году. Мощность единовременного хранения возрастет с 370 тыс. т до 870 тыс. т. Инвестиции в проект не уточняются.



Также «Деметра-Холдинг» подписал меморандум о взаимодействии с Hassad Food — инвестиционным подразделением Катара в области сельского хозяйства. Компании рассмотрят возможности для бизнеса в регионе Ближнего Востока, уделяя особое внимание использованию российских технологий и инновационных решений для проектов инфраструктуры АПК. Генеральный директор «Деметра-Холдинг» Виталий Сергейчук отметил, что Катар является одним из ключевых рынков сбыта зерновых. «Ежегодный импорт пшеницы в Катар составляет порядка 200 тыс. т, и более трети этого объема по итогам прошлого сезона поставили российские экспортеры. Компании «Деметра-Холдинг» сотрудничают с Катаром на протяжении семи лет, мы видим большой потенциал в нашем дальнейшем партнерстве», — сказал Сергейчук.



Совместно с «ФосАгро» «Деметра-Холдинг» планирует развивать перевозки минеральных удобрений вагонами-хопперами железнодорожного холдинга РТК (входит в «Деметра-Холдинг»), а также новые транспортные сервисы. Это позволит более эффективно планировать загрузку подвижного состава, оптимизировать логистические маршруты и снизить стоимость доставки минеральных удобрений для аграриев. Ожидается, что основной проект начнет функционировать летом этого года. Его ядром является электронная торговая платформа, которая в режиме «одного окна» обеспечит как закупки минеральных удобрений, а в будущем семян, средств защиты растений, сельхозтехники и оборудования, так и сбыт урожая, также аграрии смогут получить различные финансовые услуги. Благодаря реализации проекта объем оборота минеральных удобрений в течение первого года может составить около 40 тыс. т, закупка урожая — более 100 тыс. т.



Группа «Черкизово», крупнейший в стране производитель мяса, согласно рейтингу «Агроинвестора», объявила о планах вложить свыше 56 млрд руб. в проекты в Тульской области. В том числе 48 млрд из них пойдут на строительство крупнейшего в стране мясоперерабатывающего кластера. О подписании соответствующего соглашения на ПМЭФ объявил президент Владимир Путин. Подписи на соглашении поставили гендиректор «Черкизова» Сергей Михайлов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев.



Также компания и правительство региона подписали инвестиционное соглашение о строительстве в 2023—2025 годах завода по убою, первичной и последующей переработке бройлеров стоимостью 8,4 млрд руб. «В ближайшие годы группа «Черкизово» намерена значительно увеличить объемы выпуска мясной продукции. Это будет происходить во многом за счет новых проектов в Тульской области, которая может стать одним из опорных регионов для бизнеса компании», — сказал Михайлов (цитата по пресс-релизу компании).



«Мираторг» реализует в Брянской области проекты в сфере селекции и генетики сельскохозяйственных животных. Соответствующий меморандум о сотрудничестве компания подписала с правительством Московской и Брянской областей, а также компанией «Иннопрактика». Инвестиции в проект составят более 20 млрд руб.



Кроме того, «Мираторг» инвестирует 1,9 млрд руб. в биобезопасность Белгородской области. Соглашение о сотрудничестве подписали врио губернатора региона Вячеслав Гладков и президент холдинга Виктор Линник. По словам Гладкова, центральным направлением договоренностей станет реализация проекта по улучшению условий содержания сельхозживотных и повышению уровня биобезопасности на действующих площадках компании. Также планируется создать центр экспорта продукции свиноводства на базе корочанского филиала агрохолдинга.



Соглашение о реализации второй очереди проекта строительства маслоэкстракционного завода на территории Курской области было подписано председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым, директором УК «Содружество» Александром Шендерюком-Жидковым и губернатором Курской области Романом Старовойтом. Оно предусматривает строительство завода по переработке масличных мощностью 890 тыс. т сырья в год. Стоимость проекта — более 10 млрд руб., из которых 8 млрд руб. составят инвестиции Россельхозбанка. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.



Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский и акционер компании «Инфаприм» Зафар Азимов подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта реконструкции завода по производству сухих адаптированных молочных смесей и сухой молочной основы в подмосковной Истре. Объем производства составит 16, 6 тыс. т заменителей грудного молока в год. Планируемый объем инвестиций — 3,8 млрд руб. Воскресенский отметил, что строительство должно завершиться в 2023 году. По словам Изимова, модернизация позволит увеличить мощности в три раза, что в значительной степени решит проблему зависимости России от импорта заменителя грудного молока и позволит увеличить его экспортные поставки.



Компания «Чистая линия» построит молокоперерабатывающий завод в подмосковном Долгопрудном. Соответствующее соглашение на ПМЭФ подписали глава областного Минсельхозпрода Сергей Воскресенский и вице-президент компании Армен Бениаминов. Мощность переработки предприятия составит 500 т молока в день. Объем инвестиций — 3,2 млрд руб. Предприятие планирует выпускать мороженное, йогурты, плавленый сыр и другую молочную продукцию. Начало строительства запланировано на третий квартал 2021 года, завершить его планируется в конце 2022-го.



Группа компаний «РОТА» к 2023 году построит пищевой производственный комплекс в Ленинском городском округе Подмосковья. Проект будет реализовываться в несколько этапов, на первом будет возведен завод по производству сыров и молочной продукции. Проектная мощность составит до 100 т переработки молока в смену. Предприятие будет производить до 2 т полутвердых и твердых сыров, 3 т мягких сыров, более 15 т творога, йогурта, сливок и масла в сутки, также в планах линейка мороженого. Объем заявленных инвестиций — 3 млрд руб.



Еще одно соглашение с правительством Подмосковья заключила компания «Гринфилдс-Агро». Она планирует выращивать ежевику, малину и землянику в Наро-Фоминске. Инвестиции в проект составят 1 млрд руб.

