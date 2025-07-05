Производство ржи продолжит сокращаться

В прошлом году валовой сбор ржи составил 1,2 млн тонн Pixabay

Российский зерновой союз (РЗС) ожидает дефицит ржи в новом сезоне: сокращение площадей под ней в сочетании с падением урожайности из-за перехода на отечественные сортовые семена приведет к значительному снижению валового сбора, рассказал «Агроинвестору» президент союза Аркадий Злочевский. В прошлом году, напоминает он, наши растениеводы собрали 1,2 млн т этой агрокультуры.



«Мы наблюдаем не только сокращение посевов, но и ожидаем падения урожайности из-за перехода на отечественные сортовые семена. В этом году запретили ввоз немецких прародителей, из которых Липецкий селекционный центр, организованный немецким инвестором, выращивал гибриды ржи, которые были гораздо более урожайными, чем наши сортовые семена», — поясняет он. По информации РЗС, если первые давали до 7,5 т/га, то вторые — 4 т/га в хороший год. Такая ситуация, считает Злочевский, может привести к определенному дефициту ржи на внутреннем рынке.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут тоже считает, что посевы ржи не увеличатся. «Нужно дождаться официальных данных Росстата о площадях весеннего учета, но предварительно посевы ржи под урожай 2025 года можно оценить в пределах 500 -550 тыс. га. То есть, сокращение еще минимум на 120 тыс. га по сравнению с годом ранее», — комментирует он. Причина — непривлекательная экономика ее выращивания.



В то же время, урожай агрокультуры, считает эксперт, может оказаться немного выше прошлогоднего, если не будет никаких природно-климатических катаклизмов, которые негативно повлияют непосредственно на уборку. За вегетацию же опасений у Корбута нет, так как рожь хорошо держит и заморозки, и засуху. По прогнозам Корбута, при благоприятных условиях валовый сбор в 2025 году может составить 1,2-1,3 млн т — примерно на 100 тыс. т, или 8-9% больше, чем в 2024-м.



Что касается цен на рожь, то, если смотреть год к году, они выглядят неплохо. «Но если возьмем более долгосрочную динамику, то у нас получается, что предыдущие несколько лет очень низких цен отбили у аграриев желание ее сеять», — обращает внимание Корбут.



Злочевский не исключает, что цены на рожь в новом сезоне повысятся, но все равно не будут интересными для растениеводов. «При сокращении урожайности с 7 т/га до 4 т/га существенно увеличивается себестоимость. И компенсация ростом цены будет ограничиваться ценами на пшеницу. Рожь не может очень сильно оторваться по стоимости от главной российской зерновой», — поясняет эксперт. Незначительное повышение цен не сделает выращивание ржи настолько маржинальным, чтобы возродить ее производство, считает Злочевский.



Ранее в интервью РБК владелец булочно-кондитерского комбината «Коломенский» Алексей Тулупов сказал, что дефицита ржаной муки на рынке нет. «Есть просто цена. В какой-то момент ржаная мука сравнялась по стоимости с пшеничной. Это экономический нонсенс — как золото, которое стало дороже платины, — отметил он. — В целом потребитель воспринимает ржаной хлеб дешевле, чем пшеничный, но мы своей продукцией доказываем, что и ржаной хлеб может быть вкусный и дорогой».



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