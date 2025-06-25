Исследование: большинство компаний внедряют ИТ-решения для сокращения затрат

Выбор ИТ-стратегии в АПК зависит от масштаба компании и ее приоритетов Freepik.com

Согласно проведенному ГК «КОРУС Консалтинг» исследованию «Тренды цифровизации АПК 2025» (есть у «Агроинвестора») лидерами по уровню цифровизации в отрасли стали не крупнейшие предприятия (от тысячи сотрудников), а компании с численностью персонала от 500 до 1 тыс. человек. У 58% из них есть базовые ИТ-решения, у 25% оцифровано большинство производственных и бизнес-процессов. Около 60% малых и средних компаний имеют наиболее низкий уровень цифровизации.



В опросе приняли участие свыше 70 руководителей ИТ-подразделений и топ-менеджеров агропромышленных компаний. 48% респондентов сообщили, что у них оцифрованы только отдельные производственные процессы, у 36% есть базовые ИТ-решения и только у 16% оцифровано большинство процессов. Наименее оцифрованным оказалось растениеводство — 64% респондентов из этого сектора ответили, что у них оцифрованы только отдельные процессы. Наиболее оцифрованными стали обрабатывающие компании: у 50% из них есть базовые ИТ-решения, а у 18% оцифровано большинство процессов. Больше всего — 29% — респондентов, сказавших, что у них оцифровано большинство процессов, работают в секторе смешанного сельского хозяйства (растениеводство и животноводство).



У компаний, работающих в растениеводстве, самыми автоматизированными процессами стали управление полями (44%), внутренний учет и планирование (40%) и управление сельхозтехникой (36%). Лидерами по автоматизации данных и прогнозированию (54%) стали животноводческие компании, среди других популярных у них решений — кормление, доение и ветконтроль (38%), а также управление полями (30%). В обрабатывающем производстве больше всего внедряют ИТ-решения в логистике, хранении и сбыте (45%), внутреннем учете и планировании (41%), а также управлении запасами (36%).



Компании, которые занимаются животноводством и растениеводствам, делают ставку на автоматизацию внутреннего учета и планирования, а также кормление, доение и ветконтроль (по 57%). Чуть меньше (43%) используют решения для управления полями. В секторе животноводство, растениеводство и обрабатывающее производство 67% респондентов сказали, что у них автоматизированы внутренний учет и планирование, а также управление запасами. 50% отметили управление полями, переработку продукции, логистику, хранение и сбыт, а также кормление, доение и ветконтроль.



Размер ИТ-бюджета 44% компаний, согласно исследованию, составляет 1-5% от оборота, у 35% — меньше 1% от оборота. В основном меньше 1% от оборота в ИТ вкладывают малые компании. Главным барьером для цифровизации АПК 63% участников опроса назвали высокую стоимость ПО и его внедрения, 53% — нехватку ИТ-специалистов, 48% — сложности интеграции ИТ-решений, еще 48% — нехватку отраслевых решений.



Приоритетом для большинства компаний стало внедрение ИТ-решений для сокращения затрат (43%) и рост бизнеса (33%). Еще 17% выделили поддержку текущих ИТ-систем, 7% — разработку собственных ИТ-решений как своими силами, так и с помощью подрядчиков. При этом самая большая доля респондентов (11%), которые делают ставку на разработку собственных ИТ-решений, работают в компаниях со штатом менее 250 человек.



«Выбор ИТ-стратегии в АПК напрямую зависит от масштаба компании и ее приоритетов, — отмечает руководитель направления заказной разработки ГК «КОРУС Консалтинг» Елена Никитина. — Для крупных компаний характерен гибридный подход: использование комплексных коробочных решений для типовых задач и заказной разработки для автоматизации уникальных процессов. Малые и средние компании, напротив, чаще фокусируются на решении точечных задач, которые помогают поддерживать текущую эффективность и создают возможности для масштабирования в будущем».



Несмотря на то, что заказная разработка дороже готовых решений, она становится приоритетом для некоторых небольших компаний по нескольким причинам. Во-первых, на рынке не хватает коробочных решений, учитывающих специфику АПК. Во-вторых, малые компании часто сталкиваются с необходимостью автоматизировать «узкие» процессы, которые критически важны для их операционной деятельности, рассказывает Никитина. Кроме того, индивидуальные решения создаются с учетом будущего роста компании. «Это особенно важно для малых предприятий, которые стремятся к масштабированию, но не могут позволить себе полную замену ИТ-систем в будущем», — говорит она.



Приоритетными ИТ-решениями, которые компании агроотрасли собираются внедрить в ближайшие один-два года, участники опроса называют инструменты для работы с данными (51%), а также ИИ для прогнозирования и аналитики (43%). Самыми перспективными технологиями для отрасли на ближайшие три-пять лет респонденты называют прогнозные модели (55%), управление данными (53%) и моделирование рабочих процессов (48%).



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