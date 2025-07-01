Новый сельхозгод: легче не будет

Сезон-2024/25 стал для растениеводов тяжелым Т. Кулистикова

С 1 июля начался новый сельскохозяйственный год. Сезон-2024/25 стал для растениеводов тяжелым, при этом эксперты и участники рынка не ожидают, что в новом сельхозгоду рентабельность в отрасли вырастет. Вместе с тем, в ряде регионов виды на урожай отдельных культур пока лучше, чем годом ранее. Кроме того, возможны новые рекорды по производству масличных и зернобобовых.



Прошедший сезон для растениеводческого бизнеса был достаточно сложным, оценивает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Прибыльность наблюдалась на масличных и зернобобовых, а вот результаты в части доходности по зерновым, особенно по пшенице, были плохими», — прокомментировал он «Агроинвестору». В связи с этим, а также частично из-за погодных условий, наблюдалось сокращение посевов озимой пшеницы под урожай 2025-го. Кроме того, прошлой осенью был зафиксирован рекордно низкий сев ржи, а уже весной значимо сократились площади под яровыми пшеницей и ячменем. «По предварительным оценкам, в этом году они заняли рекордно маленькую площадь — таких низких показателей не было по крайней мере с 1970 года», — сравнивает Рылько.



В то же время, был рекордный сев трех основных масличных — подсолнечника, сои и рапса. «Возможно, площади под урожай этого года будут рекордными и подо льном», — добавляет Рылько. Также, по оценкам ИКАР, рекордные площади заняты нутом и чечевицей, есть вероятность, что и горохом. Соответственно, не исключено, что в этом году мы получим рекордный урожай масличных, а также зернобобовых, прогнозирует Рылько.



Главный итог сезона-2024/25 в том, что экономически он сложился неудачно для производителей зерна и привел «к оскудению их карманов», говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Экономика прошедшего сельхозгода лишила производителей зерна запаса прочности на следующий сезон, увеличила риски дальнейших банкротств», — считает он. Хотя, обращает внимание эксперт, волна банкротств уже идет, но пока она не стала массовой: запас прочности прошлых лет помог растениеводам продолжать деятельность, несмотря на убытки.



Еще один тренд прошедшего сезона — слабые отгрузки зерна на внешние рынки относительно экспортных возможностей. «Конец сельхозгода 2024/25 подтвердил наши прогнозы, — отмечает глава РЗС. — Еще год назад мы говорили о том, что экспорт замедлится, а внутренние цены будут крепче, чем годом ранее, так как из-за неокупаемости аграрии экономили на хранении, и в итоге из-за потери качества зерна экспортных кондиций стало меньше. Это поддержало цены внутри страны, несмотря на давление экспортеров на цены производителей».



Также Злочевский обращает внимание, что количество экспортеров в сезоне-2024/25 сократилось по сравнению с предыдущим периодом. Консолидация среди экспортеров приводит к тому, что рынок теперь либо поддается давлению покупателя, особенно когда зерна много и есть избыток, либо, когда ресурсов мало, он перестает поддаваться давлению и держит ценовую планку, что делает экспорт убыточным. «В этом сезоне впервые за всю историю отгрузок на внешние рынки надежды экспортеров на активный вывоз не оправдались при наличии ресурсов. Несмотря на то, что экспортный потенциал составлял 55-60 млн т, реальные отгрузки не дотянули даже до 50 млн т. Раньше снижение объемов экспорта мы наблюдали только при недостаточности ресурсов и снижении экспортного потенциала», — рассказал Злочевский «Агроинвестору». В завершившемся же сезоне отгрузки снизились из-за убыточности самих экспортных операций при общей избыточности ресурсов.



Что касается нового сезона, то в РЗС не верят в оптимистичные прогнозы валового сбора зерна в 130 млн т и выше без учета новых регионов. «Еще весной мы заявляли, что урожай составит 125 млн т с небольшим без новых территорий или 129 млн т с их учетом», — напоминает глава союза. В высокие цифры других аналитиков он не верит потому, что их расчеты основаны на средней урожайности за последние пять лет, включая два инерционно рекордных урожая — 145 млн т и 157 млн т. «Но эти всплески нельзя учитывать, так как в эти два сезона были и благоприятные погодные условия, и пик технологического развития растениеводства. Сейчас технологический уровень резко упал из-за нехватки денег у сельхозпроизводителей», — поясняет Злочевский.



При этом в сезоне-2025/26 ожидается рекорд по производству масличных, в том числе подсолнечника, если переход на отечественные семена не сильно ударит по урожайности, прогнозирует эксперт. Он обращает внимание, что площади под яровой пшеницей под урожай 2025 года снизились на 1 млн га относительно предыдущего года, и эти площади частично перераспределились под масличные и бобовые, за счет чего и произойдет увеличение валового сбора. Однако, предупреждает Злочевский, большой объем производства довольно серьезно просадит цены на новый урожай масличных, в первую очередь, на подсолнечник. «Рентабельность масличных, которая сейчас мотивирует фермеров перераспределять посевы, резко снизится», — добавляет глава РЗС.



С ценами на продукцию растениеводства и рентабельностью ее производства ситуация сложная, отмечает Дмитрий Рылько. «Наши производители ориентированы на экспорт, а там цены скромные и перспектив их укрепления пока не просматривается. К тому же, крепкий рубль давит на внутренние цены», — обращает внимание он. Поэтому начало сезона-2025/26 складывается для растениеводов непросто, а дальше все будет зависеть от множества факторов, в числе которых — условия вегетации и уборки, курс рубля и мировые цены.



В ближайшее время рентабельность зерновых не восстановится, полагает Злочевский. «Этого не произойдет, пока действуют экспортные квоты и пошлины. Они убивают конкуренцию среди покупателей, а экспортеры закладывают в цену дополнительные риски, поскольку не знают каким будет размер пошлины через два месяца, когда ее нужно будет оплачивать, а диапазон колебаний размера пошлины за два месяца доходил до 2 тыс. руб. за тонну, поэтому, когда есть возможность, они стараются купить зерно у аграриев на 2 тыс. руб./т дешевле уровня рентабельности экспорта, — добавляет он. — Однако сейчас аграрии не снижают цены, и экспортерам приходится покупать дороже, принимая дополнительные риски на себя».



Тем не менее, фактор экспортных ограничений продолжает негативно влиять на формирование закупочных цен для производителей. «Если не убрать такой механизм регулирования цен на зерно, то инвестиции в производство зерновых останутся непривлекательными», — подчеркивает Злочевский. Вложения в пшеницу, по его наблюдениям, уже сейчас упали до нуля, а рентабельность зернопроизводства отрицательная, что будет приводить к дальнейшему сокращению посевных площадей и падению валового сбора зерновых. Снижение рентабельности масличных в сезоне-2025/26 также ударит по всей сельскохозяйственной экономике. «В результате уже в 2026/27 сельхозгоду мы можем увидеть сокращение производства не только зерновых, но и масличных», — не исключает эксперт.



Для компании «Флагман» (Краснодарский край) сезон-2024/25 сложился в плане зерновых пропашных «на четверку по пятибалльной системе». «Мы получили урожайность пшеницы около 60 ц/га, и таким результатом довольны. Продали ее в июле 2024-го по неплохой цене — 15,5 тыс. руб./т, но в марте 2025-го она уже стоила 18 тыс. руб./т», — отмечает руководитель компании Сергей Зарудко.



В то же время, летом прошлого года на Кубани была засуха, поэтому части пропашных культур весенней и зимней влаги не хватило, поэтому с ними ситуация была чуть хуже, чем с зерновыми. Например, наблюдался очень серьезный разброс урожайности сахарной свеклы — от 260 ц/га до 460 ц/га. «Для нашей северо-восточной зоны Краснодарского края это не очень хороший результат — экономика с таким показателем урожайности просто схлопывается», — делится руководитель. Он вспоминает, что на старте сезона сахарная свекла стоила 5 тыс. руб./т — это хорошая цена. В новом сезоне он такой цены приемки не ожидает — по его прогнозам, она составит чуть более 4 тыс. руб./т.



В целом, считает Зарудко, сезон-2025/26 будет сложнее прошедшего сельхозгода. «Постоянно растет стоимость удобрений, причем ее сезонные скачки очень ощутимы, особенно когда повышаются цены на всю необходимую нам продукцию этого направления. Дорожает дизельное топливо, средства защиты растений, семена. Причем на европейские семена сахарной свеклы за последнее десятилетие цены выросли в 3,5 раза с учетом увеличения как стоимости в евро, так и изменения курса рубля к этой валюте. Наша же продукция теми же темпами не дорожает», — подчеркивает он.



Ситуация усугубляется высокой ставкой по коммерческим кредитам. «Я вынужден брать их по ставке 24,8%, тогда как в прошлом году у меня самые дорогие деньги были под 11,6%, — сетует Зарудко. — То есть мы сейчас работаем на обслуживание банковских процентов. А еще на выплату аренды собственникам земли». Если экономическая ситуация в плане финансирования сельхозпредприятий не улучшится, не появятся доступные льготные кредиты, не снизятся или вовсе не отменятся экспортные пошлины, то в ближайшие два года для сельхозпроизводителей Кубани настанут очень тяжелые времена, считает он.



Неоднозначны и погодные факторы, влияющие на урожай этого года. Из-за нехватки влаги с осени долго всходили озимые пшеница и ячмень — всходы появились только в ноябре, кущения до ухода в зиму не было. А в марте была аномальная жара — в течение нескольких дней температура поднималась до +25-29 градусов, влага отсутствовала, пшеница тоже не раскустилась, рассказывает Зарудко. «В апреле пришли заморозки до -6 градусов, и пшеница после жары и заморозков остановилась в развитии. Ее спасали, подкармливали, работали фунгицидами», — вспоминает он. Все же дожди в апреле на Кубани прошли, но не везде — в центральной, северо-восточной, южной частях края осадки выпали, а на севере и северо-западе их почти не было. «Сейчас температурный режим для развития растений относительно щадящий, поэтому там, где осадки были, неплохие виды на урожай, но еще есть июль и август, погодные условия которых могут изменить ситуацию в любую сторону», — рассуждает руководитель. По его информации, предприятия региона, которые уже начали сбор озимого ячменя в тех районах, где было мало осадков, получают урожайность 20-30 ц/га при том, что в прошлом году они собирали 65-75 ц/га.



Сезон-2024/25 был непростой, признает заместитель гендиректора агропредприятия «Родное» из Тульской области Дмитрий Инютин. «Маржинальность по основным культурам относительно прошлых лет снизилась, затраты растут», — уточняет он. Как будут обстоять дела в сезоне-2025/26, топ-менеджер прогнозировать не берется. «Ситуация будет зависеть от многих факторов. Если, например, отменят экспортную пошлину на зерновые, то рентабельность увеличится — пошлина сильно ее снижает», — говорит он. Негативно на доходность влияют и высокие процентные ставки по кредитам. Урожай в компании пока ожидают на уровне прошлого года. «Возможно, сбор пшеницы будет лучше, чем в 2024-м, а вот урожай бобовых, вероятно, снизится», — оценивает Инютин.



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