Площадь сева пшеницы будет на 0,5 млн гектаров меньше прошлогодней

Пшеница останется ключевым видом продукции растениеводства и экспортным товаром российского АПК Pixabay

Площадь сева пшеницы с учетом гибели озимых в этом году снизится до 27 млн га с 27,5 млн га в 2024-м, пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского. «Но рост урожайности может позволить собрать от 85 млн т до 90 млн т этой культуры», — оценил эксперт.



Павенский не исключил, что в дальнейшем за счет интенсивного развития производство пшеницы может вновь достичь уровня 2023 года — 93 млн т и более. «Конъюнктура на мировом рынке достаточно изменчива, существенные погодные сбои, которые периодически случаются, будут приводить к возобновлению роста мировых цен и, соответственно, увеличению доходности у сельхозпроизводителей и экспортеров», — отметил он.



Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитический центр «СовЭкон» сообщил, что посевные площади под яровой пшеницей в этом году могут сократиться на 4,1% год к году, до 11,8 млн га, что станет минимальным показателем за десятилетие. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько прогнозирует снижение до 11,6 млн га, объясняя это падением рентабельности — «аграрии перестают верить в культуру». Площади озимой пшеницы, по оценке «СовЭкона», сократились на 6,8%, до 15,1 млн га. Несмотря на сокращение площадей, урожай пшеницы в 2025 году может незначительно увеличиться относительного прошлого года, до 82,8 млн т, считают аналитики центра.



«Пшеница останется ключевым видом продукции растениеводства и экспортным товаром российского АПК, но структура посевных площадей может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка», — отмечают в Минсельхозе. По прогнозу ведомства, в этом году валовой сбор зерна составит не менее 135 млн т, в том числе 90 млн т пшеницы. В 2024 году урожай составил 125,9 млн т, включая 82,6 млн т пшеницы.



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