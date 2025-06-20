Минсельхоз подтвердил прогноз урожая зерна на уровне 135 млн тонн

Состояние зерновых в отдельных регионах юга страны, которые пострадали от нехватки влаги, вызывает беспокойство Е. Разумный / Ведомости

Минсельхоз подтвердил прогноз урожая зерна в этом году на уровне 135 млн т, в том числе валовой сбор пшеницы может составить 90 млн т, сказала глава ведомства Оксана Лут в интервью «Известиям». «Предварительный прогноз по масличным тоже выше прошлогоднего уровня — 32,5 млн т. Это позволит нам полностью закрыть внутренние потребности и увеличить экспортный потенциал», — оценила Лут.



Вице-премьер Дмитрий Патрушев ранее на совещании, посвященном предварительным итогам посевной кампании, а также старту уборочных работ, отмечал, что урожай зерна в этом году составит не менее 135 млн т. В конце мая на итоговом заседании Коллегии Минсельхоза Лут говорила, что в этом году валовой сбор будет выше, чем в 2024-м, не называя конкретных прогнозов. «При хорошей ожидаемой погоде мы должны собрать урожай больше, чем в прошлом году», — комментировала она, в то же время обращая внимание на некоторые опасения, связанные с погодой в Краснодарском крае и Ростовской области.



По словам Лут, состояние зерновых в отдельных регионах юга страны, которые пострадали от нехватки влаги, по-прежнему вызывает беспокойство. «Будем внимательно следить за этой ситуацией, в том числе чтобы аграрии, застраховавшие свой урожай, получали положенные компенсации», — сказала она «Известиям». В то же время глава агроведомства обратила внимание, что в этом году последствия возвратных заморозков были не такими масштабными, как в прошлом: потери составили около 178 тыс. га — в шесть раз меньше, чем в 2024-м. «На данный момент пересеяно все, что можно было, исходя из агрономических сроков», — уточнила министр.



Сокращение площади сева зерновых, по словам Лут, — это естественный процесс, связанный с изменением конъюнктуры рынка, он не вызывает беспокойства, пока объемы производства позволяют закрывать собственные потребности. Для этого нужно 45-47 млн т пшеницы, напомнила она. «Мы выращиваем значительно больше и являемся мировым лидером по экспорту этой культуры, — подчеркнула глава Минсельхоза. — Не сомневаюсь, что так оно будет и дальше. Рынок в любом случае на это настроен».



Министерство рассчитывает, что Россия сохранит первое место в мире по экспорту пшеницы как в текущем, так и в следующем сезоне. В обозримой перспективе пшеница останется нашей базовой культурой и экспортным товаром, уверена Лут. «По итогам текущего сезона ее поставки за рубеж составят порядка 44 млн т, что выше экспортных возможностей Евросоюза, Австралии и других наших конкурентов. Экспорт всех зерновых планируем на уровне около 53 млн т — это тот объем, который мы можем вывезти в текущем сезоне без ущерба для продовольственной безопасности», — сообщила министр. В сезоне-2025/26, исходя из текущих оценок урожая, экспорт зерна может составить 53-55 млн т, включая примерно 45 млн т пшеницы, добавила она.



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