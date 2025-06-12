Аграрии не видят смысла увеличивать посевы крупяных культур

Доходность крупяных существенно хуже, чем, например, у масличных Pixabay

Сельхозпроизводители не видят смысла наращивать площади под рисом, просом и гречихой из-за малопривлекательных цен. Однако дефицита крупы в новом сезоне опрошенные «Агроинвестором» эксперты не ожидают.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут прогнозирует, что площади под просом в этом году сохранятся на уровне 2024-го или немного увеличатся — с 286 тыс. га до 300-310 тыс. га. «А вот посевы гречихи явно будут ниже, чем в прошлом году, — считает он. — Ценовая ситуация по этой крупяной достаточно плохая». По прогнозам эксперта, площади под гречихой могут составить 1-1,05 млн га против 1,1 млн га в прошлом году.



Валовой сбор проса относительно 2024-го, если не будет природных катаклизмов, может вырасти с 325 тыс. т до 385 тыс. т. Это солидная прибавка, оценивает Корбут. А вот производство гречихи, по его мнению, скорее всего, сократится. «Но, опять же, все зависит от погоды, — подчеркивает эксперт. — Метеорологи обещают в Сибири, главном производителе крупяной, жару выше +30 градусов. Вопрос в том, как это переживет агрокультура, и что будет дальше».



Он напоминает, что высокий урожай гречихи в предыдущие годы при отсутствии хорошего спроса не дает стимулов к расширению посевов. «Тем более гречиха, как и другие крупяные, не может выступать для замещения, например, той же пшеницы — слишком малый объем рынка сбыта», — добавляет Корбут. По его словам, доходность крупяных существенно хуже, чем у масличных, поэтому они не очень привлекательны с точки зрения наращивания площадей. «Государство никак не стимулирует производство крупяных. Единственное, что делает в случае дисбаланса на рынке — начинает закрывать экспорт и проверять производителей крупы», — заключает эксперт.



Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский обращает внимание, что с учетом огромных переходящих запасов гречихи, даже если будет некоторое снижение ее производства по отношению к прошлому году, это будет некритично с точки зрения обеспечения внутренней потребности рынка. Согласно данным Росстата, наличие гречихи на предприятиях по заготовке и переработке продукции к 1 апреля выросло на 256,25% по сравнению с прошлым годом и составляло 393,7 тыс. т по сравнению со 110,5 тыс. т на 1 апреля 2024 года.



По прогнозу Национального рисового союза (НРС), в этом году посевные площади под рисом составят 216,3 тыс. га, наибольшую площадь — 116 тыс. га — приходится на Краснодарский край. На данный момент российские аграрии не планируют увеличивать или сокращать посевы — это обусловлено необходимостью поддерживать баланс на рынке риса и избегать накопления избыточных запасов, отмечают в пресс-службе НРС. По аналогии с предыдущим годом, рисосеющие хозяйства Краснодарского края рассчитывают собрать не менее 860 тыс. т. Однако особенность текущей ситуации заключается в большом объеме переходящих остатков. Так в хранилищах Кубани на 1 июня этого года находится около 301,4 тыс. т риса, в республике Дагестан — 42,5 тыс. т, на предприятиях Ростовской и Астраханской областей — 12 тыс. т.



Также отмечается снижение цены в рисовой отрасли: средняя стоимость риса-сырца сейчас составляет 23-25 руб./кг с НДС, тогда как еще год назад цена держалась на уровне 42 руб./кг с НДС. Без новых экспортных каналов или увеличения внутреннего спроса цены вряд ли вернутся к прежним значениям, подчеркивают в пресс-службе Союза. Эксперты НРС отмечают, что нельзя увеличивать валовой сбор без сбалансированного потребления риса на внутреннем рынке, а также его поставки на экспорт.В Минсельхозе сейчас прорабатывается вопрос об открытии квоты в 50 тыс. т на экспорт рисовой крупы, что в целом положительно скажется на экономике отрасли.



На начало июня сев риса идет по графику, уточняет пресс-служба НРС. По оперативным данным на 10 июня, посеяно 189,7 тыс. га: в Южном федеральном округе — 151,5 тыс. га, в Северо-Кавказском — 22,3 тыс. га, в Дальневосточном — 15,9 тыс. га. «Никаких серьезных проблем с водообеспечением не отмечается, технологические процессы идут планомерно, а агроклиматические условия для роста риса в регионах оцениваются как благоприятные», — комментирует представитель пресс-службы Союза.



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