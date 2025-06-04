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Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Страховые компании начали рассмотрение убытков аграриев, понесенных в этом году

Режим ЧС из-за заморозков введен в трех регионах

| Агроинвестор |

Страховые выплаты по договорам с господдержкой за январь-апрель составили 4,4 млрд рублей
Страховые выплаты по договорам с господдержкой за январь-апрель составили 4,4 млрд рублей

Страховые компании начали рассмотрение убытков аграриев, понесенных в этом году. В частности, из Ростовской, Воронежской и Белгородской областей, где был введен режим ЧС из-за заморозков, поступило 64 сообщения о повреждении застрахованных сельхозкультур, сообщил () по итогам совещания, которое провела первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Региональные агроведомства отметили слаженное взаимодействие со страховыми компаниями.

По данным , за первые четыре месяца этого года в стране было застраховано почти 1,3 млн га, из которых 685 тыс. га — по страхованию «ЧС», 572 тыс. га — по мультирисковому страхованию. Также ранее были застрахованы 6,6 млн га посевов озимых под урожай 2025 года. Страховые выплаты по договорам с господдержкой за январь-апрель составили 4,4 млрд руб., почти вся сумма относится к урегулированию убытков прошлого года.

Президент Корней Биждов в ходе совещания отметил, что самые крупные страховые выплаты за прошлый год и первые четыре месяца 2025-го получили регионы Юга: почти 1,8 млрд руб. перечислено по договорам с господдержкой аграриям Краснодарского края, около 1,7 млрд руб. — в Ростовской области, более 1,3 млрд руб. — в Ставропольском крае, 856 млн руб. — в Волгоградской области.

Между тем, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил вице-губернатору Андрею Коробке проработать вопрос о введении режима ЧС из-за засухи для поддержки аграриев в Ленинградском округе и северной зоне края, сообщается на сайте правительства региона. «Из-за засухи на отдельных полях существует недостаток влаги. Мы не можем повлиять на погоду, но все равно не имеем право опускать руки. Необходимо минимизировать и компенсировать возможные убытки хлеборобов», — сказал Кондратьев. «Ситуация может ухудшиться из-за отсутствия влаги, которой выпало на 200 мм меньше нормы. Нужен перепад температур, чтобы была роса, и хотя бы небольшой дождь. Для поддержки аграриев важно объявить режим ЧС по засухе», — сообщила на встрече с губернатором профессор Кубанского аграрного университета Валентина Василько. Кроме того, по информации , находится на рассмотрении решение о введении ЧС в Курской области.

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