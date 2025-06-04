Страховые выплаты по договорам с господдержкой за январь-апрель составили 4,4 млрд рублей Е. Разумный / Ведомости

Страховые компании начали рассмотрение убытков аграриев, понесенных в этом году. В частности, из Ростовской, Воронежской и Белгородской областей, где был введен режим ЧС из-за заморозков, поступило 64 сообщения о повреждении застрахованных сельхозкультур, сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА) по итогам совещания, которое провела первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Региональные агроведомства отметили слаженное взаимодействие со страховыми компаниями.



По данным НСА, за первые четыре месяца этого года в стране было застраховано почти 1,3 млн га, из которых 685 тыс. га — по страхованию «ЧС», 572 тыс. га — по мультирисковому страхованию. Также ранее были застрахованы 6,6 млн га посевов озимых под урожай 2025 года. Страховые выплаты по договорам с господдержкой за январь-апрель составили 4,4 млрд руб., почти вся сумма относится к урегулированию убытков прошлого года.



Президент НСА Корней Биждов в ходе совещания отметил, что самые крупные страховые выплаты за прошлый год и первые четыре месяца 2025-го получили регионы Юга: почти 1,8 млрд руб. перечислено по договорам с господдержкой аграриям Краснодарского края, около 1,7 млрд руб. — в Ростовской области, более 1,3 млрд руб. — в Ставропольском крае, 856 млн руб. — в Волгоградской области.



Между тем, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил вице-губернатору Андрею Коробке проработать вопрос о введении режима ЧС из-за засухи для поддержки аграриев в Ленинградском округе и северной зоне края, сообщается на сайте правительства региона. «Из-за засухи на отдельных полях существует недостаток влаги. Мы не можем повлиять на погоду, но все равно не имеем право опускать руки. Необходимо минимизировать и компенсировать возможные убытки хлеборобов», — сказал Кондратьев. «Ситуация может ухудшиться из-за отсутствия влаги, которой выпало на 200 мм меньше нормы. Нужен перепад температур, чтобы была роса, и хотя бы небольшой дождь. Для поддержки аграриев важно объявить режим ЧС по засухе», — сообщила на встрече с губернатором профессор Кубанского аграрного университета Валентина Василько. Кроме того, по информации НСА, находится на рассмотрении решение о введении ЧС в Курской области.



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