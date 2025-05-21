Стоимость экспортных проектов в АПК выросла на 10%

В структуре инвестиций в разрезе отраслей преобладают проекты в пищевой и перерабатывающей промышленности Pixabay

В прошлом году в России на стадии реализации было 367 проектов, ориентированных на экспорт, общей стоимостью около 1,13 трлн руб. — на 10% больше, чем годом ранее, говорится в обзоре «Развитие инвестиционного потенциала экспорта продукции АПК России», подготовленном федеральным центром «Агроэкспорт». В том числе было реализовано 78 проектов и заявлено 73 новых. В результате реализации проектов, по оценкам, к 2027 году будет сформировано порядка $9,4 млрд экспортной выручки, или 22% от объема экспорта АПК России в 2024-м, оценили аналитики.



Согласно обзору, 80% целей инвестиций экспортных проектов — это строительство новых производственных объектов, 12% — модернизация и ремонт оборудования, 8% — расширение существующих производственных мощностей. В структуре инвестиций в разрезе отраслей преобладают проекты в пищевой и перерабатывающей промышленности (28% на 317 млрд руб.). Далее идут мясная (17%, 192 млрд руб.) и масложировая продукция (16%, 184 млрд руб.), глубокая переработка зерна (10%, 116 млрд руб.) и масличных (9%, 98 млрд руб.). 7% (78 млрд руб.) экспортных проектов связаны с рыбной, 6% (71 млрд руб.) — с молочной, 5% (54 млрд руб.) — зерновой продукцией. Общая стоимость проектов в прочих направлениях экспорта АПК оценивается в 19 млрд руб. (2%).



Среднюю по отраслям длительность инвестиционного цикла «Агроэкспорт» оценивает в четыре года. При этом, по расчетам аналитиков, самый короткий инвестиционный цикл — 3,2 года — в производстве сухих молочных продуктов, самый длительный — 6,5 лет — в глубокой переработке зерна. Также «Агроэкспорт» отмечает увеличение средней стоимости инвестпроектов с 3,2 млрд руб. в 2023 году до 4 млрд руб. в 2024-м. Наиболее капиталоемкие проекты (дороже 4 млрд руб.) реализуются в масложировой отрасли, глубокой переработке зерна и масличных. При этом аналитики обращают внимание, что происходит трансформация в сторону менее капиталоемких проектов (дешевле 4 млрд руб.).



По оценке руководителя практики оказания услуг компаниям АПК «Технологии Доверия» Михаила Фролова, экспортный потенциал агросектора в 2025 году остается высоким, но его реализация требует гибкости, логистической готовности и стратегического планирования. Главными драйверами он называет масличные культуры, зерно, сектора птицеводства и свиноводства. «Санкции и торговые барьеры на финансовые расчеты, страховку судов, сертификацию и доступ к портам, а также узкие места в российской экспортной инфраструктуре являются основными сдерживающими факторами развития экспорта, — говорит он. — Устойчивость экспорта обеспечивается диверсификацией рынков, переходом на глубокую переработку и укреплением восточных торговых коридоров. Для бизнеса это окно возможностей при условии активной адаптации к меняющимся внешним условиям».



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