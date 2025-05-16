Восстановление объемов экспорта возможно в случае корректировки закупочных цен на сырье М. Стулов / Ведомости

За первые четыре месяца этого года экспорт растительных масел снизился на 18% относительно того же периода 2024-го и составил 2,12 млн т, сообщает OleoScope. В том числе отгрузки подсолнечного масла упали на 23%, до 1,44 млн т, его доля в структуре экспорта превысила 67%. Основные покупатели — Турция (397 тыс. т) и Индия (373 тыс. т). Отгрузки соевого масла за этот период сократилсь на 40%, до 178 тыс. т. Лидерами по его закупкам являются Алжир (83 тыс. т) и Индия (54 тыс. т). При этом экспорт рапсового масла вырос на 23%, до 503 тыс. т. Более 85% было поставлено в Китай.



Кроме того, аналитики OleoScope зафиксировали снижение отгрузок шротов до 1,42 млн т (минус 3,75%). Так, вывоз подсолнечного шрота за январь-апрель составил 976 тыс. т, что на 3% ниже аналогичного периода прошлого года. Основные покупатели — Турция (391 тыс. т) и Беларусь (263 тыс. т). Экспорт соевого шрота составил 161 тыс. т (-56% к аналогичному периоду прошлого года). Лидерами по закупкам стали Беларусь (60 тыс. т) и Узбекистан (37 тыс. т). При этом OleoScope фиксирует рост отгрузок рапсового шрота на 78%, до 282 тыс. т. Лидеры по закупкам — Китай (178 тыс. т) и Турция (33 тыс. т).



На этой неделе Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) выпустила прогноз, согласно которому объем экспорта растительных масел из России в этом сезоне составит 6,44 млн т (в прошлом сезоне — 6,34 млн т). Отгрузки соевого масла, по прогнозу службы, будут на уровне 700 тыс. т (750 тыс. т), подсолнечного — 4,325 млн т (4,225 млн т), шротов — 4,14 млн т (4,12 млн т), из них подсолнечного — 2,4 млн т (2,375 млн т).

Экспорт маргариновой продукции за январь-апрель составил 69 тыс. т (минус 11% к аналогичному периоду прошлого года). Лидерами по закупкам маргариновой продукции стали Казахстан (19 тыс. т) и Узбекистан (9 тыс. т). Отгрузки майонезной продукции составил 44 тыс. т, что на 5% выше, чем в 2024-м. Основной покупатель — Казахстан (11 тыс. т).



Отгрузки масличных агрокультур за отчетный период также снижались — на 17%, до 947 тыс. т. При этом за январь-апрель вывоз подсолнечника составил 99 тыс. т, что на 14% больше экспорта аналогичного периода 2024-го. Свыше 85% маслосемян отправились в страны ЕАЭС. Отгрузки соевых бобов за отчетный период текущего года составили 238 тыс. т, что на 31% меньше, чем в 2024-м. Основной покупатель — Китай (169 тыс. т). Экспорт рапса в январе-апреле упал на 11%, до 201 тыс. т. Почти весь объем был отправлен в Беларусь (159 тыс. т) и Китай (35 тыс. т). Экспортные объемы маслосемян льна за отчетный период составили 391 тыс. т (минус 12% к аналогичному периоду прошлого года). Лидерами по закупкам стали Китай (297 тыс. т) и Бельгия (33 тыс. т).



В Масложировом союзе говорят, что сейчас отрасль переработки оказалась в сложном положении, вызванном укреплением курса рубля и снижением экспортных цен на конечную продукцию переработки. В результате сложилась ситуация отрицательной маржинальности при вывозе переработанной продукции. «Важно отметить, что даже предпринятые меры по снижению экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот в апреле не смогли полностью компенсировать падение выручки от экспортной деятельности», — сказала «Агроинвестору» представитель союза.



При этом, по ее словам, производители масличного сырья не корректируют его стоимость в соответствии с изменениями курса рубля. Это создает так называемый эффект ценовых ножниц — разрыв между закупочной ценой на подсолнечник и экспортной выручкой от его переработки. В союзе подчеркивают: необходимо скорейшее восстановление рыночного баланса и соответствующая корректировка закупочных цен на масличное сырье согласно текущей рыночной конъюнктуре. В этом случае возможно восстановление объемов отгрузок на внешние рынки и достижение планируемых результатов по всем растительным маслам на уровне более 7 млн т к концу сезона. Впрочем, по данным портала OilWorld за прошлую неделю, подсолнечник в регионах Европейской части страны продолжал дешеветь: снижение составило 0,1-1,4 тыс. руб./т, до 36,97 тыс. руб./т в закупке и 38,21 тыс. руб./т в продаже.



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