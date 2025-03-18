«Юг Руси» продает три маслоэкстракционных завода

Все три завода в Черноземье оцениваются в 5,9 млрд рублей «Юг Руси»

«Юг Руси» — один из основных производителей и экспортеров растительных масел в России — продает свои МЭЗы: «Валуйский» и «Чернянский», расположенные в Белгородской области, а также «Аннинский» в Воронежской области. Объявления о продаже готового бизнеса появились на «Авито», на них обратил внимание «Коммерсантъ». «Агроинвестор» направил запрос в «Юг Руси».



«Чернянский» МЭЗ предлагается купить за 1,2 млрд руб. Предприятие после длительного простоя было запущено в декабре 2023 года, но в июле 2024-го производство вновь остановилось, говорится в объявлении. Мощность переработки — до 280 т подсолнечника или 180 т рапса в сутки. Завод оснащен складами напольного хранения на 12 тыс. т сырья, системой приемки мощностью 700 т в сутки и сушильными мощностями на 500 т в сутки. Также мощности позволяют хранить 6,15 тыс. т масла и 800 т жмыха. На предприятии работает 120 человек, проведены центральное водоснабжение, газ и электричество.



Согласно данным Rusprofile.ru, в Чернянке по адресу, указанному в объявлении, зарегистрировано ООО «Чернянский завод растительных масел» (ЧЗРМ), 90% доли которого принадлежит ростовскому ООО «Юг Руси», остальные 10% — ОАО «Валуйский комбинат растительных масел» (ВКРМ), акционеры которого не раскрываются и адрес которого также совпадает с объявлением о продаже бизнеса в Валуйках. Гендиректором ВКРМ и ЧЗРМ указан Станислав Лесняк.



«Валуйский» МЭЗ оценивается в 2,6 млрд руб. Предприятие основано в 1993 году, завод оснащен всей необходимой инфраструктурой. Мощность переработки — до 470 т подсолнечника или 250 т рапса в сутки. Штат сотрудников — 240 человек. «Аннинский» маслозавод расположен в пгт Анна Воронежской области. Его стоимость составляет 2,1 млрд руб. Завод работает с 2006 года. Мощность переработки — до 390 т подсолнечника и 180 т рапса в сутки. Завод оснащен современными прессово-подготовительными и экстрактивными линиями. Вместимость хранилищ — 23 тыс. т сырья. Производственные мощности позволяют отгружать до 500 т масла и 250 т шрота в сутки.



По словам собеседника «Агроинвестора» на рынке масличных, «Юг Руси» периодически продает свои активы, и нынешняя реализация соответствует этой стратегии. Другой источник «Агроинвестора» на рынке отмечает, что сейчас в масложировой отрасли в целом довольно сложная ситуация: «экономика у заводов просто никакая». При таком соотношении цен на подсолнечник и масло переработчикам почти невозможно вести бизнес, и все пока пытаются спастись только за счет повышения отпускных цен на шрот, объясняет он. «На этом фоне многие заводы останавливаются, часть из них, вероятнее всего, будут стоять даже до конца сезона или как минимум до лета, но даже если в перспективе нескольких месяцев они все-таки запустятся, то “семечка” должна резко подешеветь, однако далеко не факт, что в случае падения ее стоимости фермеры не заложат сырье на хранение и дальше», — говорит собеседник «Агроинвестора».



В то же время гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что вряд ли продажа активов напрямую связана с нынешними сложностями в масложировом секторе. «Это может быть одним, но не главным фактором. Эти заводы для “Юга Руси” не родные и не являются для компании системообразующими: “Чернянский” и “Валуйский” в 2011 году были куплены у WJ Group. Тогда группа продавала весь свой бизнес из-за эмбарго на экспорт <...>. “Аннинский” был куплен немного раньше», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору». При этом, чтобы найти покупателя, нужно не только оценивать перспективы развития отрасли на ближайшие годы, но и понимать состояние самих активов, которые могут потребовать дополнительных вложений в модернизацию, обращает внимание источник «Агроинвестора» на рынке масличных.



Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков говорит, что для продажи МЭЗов у «Юга Руси» может быть несколько причин. Так, в последние годы в России наблюдается значительный рост мощностей по переработке масличных культур: в 2023 году они увеличились на 8%, до 30,8 млн т, в 2025-м ожидается увеличение до 35 млн т. Это связано с рекордными урожаями масличных культур и возросшим мировым спросом на масла и шроты. «Однако расширение перерабатывающих мощностей усиливает конкуренцию среди производителей, и менее эффективные или устаревшие предприятия могут столкнуться с трудностями в обеспечении рентабельности», — говорит Кабаков, напоминая, что «Чернянский» завод, запущенный после простоя, снова приостановил работу.



Кроме того, продолжает Кабаков, в этом году российское правительство планирует возобновить программу массовой приватизации, рассчитывая привлечь более $1,2 млрд от продажи активов, изъятых через суды. «Это создает дополнительные возможности для инвесторов, интересующихся перерабатывающими мощностями. Однако поиск покупателей на такие активы может стать сложной задачей: высокая стоимость инвестиционных кредитов и ограничения на поставки производственного оборудования из-за санкций могут отпугнуть потенциальных инвесторов», — прокомментировал Кабаков «Агроинвестору». Тем не менее, покупка существующих заводов может быть привлекательной для компаний, стремящихся расширить свое присутствие в масложировом секторе, особенно на фоне растущего спроса на продукцию переработки масличных.



Группа «Юг Руси» была основана в 1992 году в году в Ростове-на-Дону. В 2000-м компания вывела на рынок бренд «Золотая Семечка», сейчас в портфель группы также входят торговые марки «Злато», «АведовЪ» «Милора», «100 рецептов», «Раздолье» и др. Компания также является одним из крупнейших экспортеров подсолнечного масла и шрота. Производственная и логистическая база «Юга Руси» включает сеть маслозаводов, элеваторов, собственный портовый терминал в акватории Азово-Черноморского бассейна, автотранспортную компанию, компанию в области IT-решений, сообщается на сайте компании. В 2023 году «Юг Руси» перешел под контроль московского ООО «Ресурс», которое связывают со структурами владельца «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева, экс-главы Минсельхоза и бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Эта сделка стала самой крупной среди M&A в АПК в 2023-м, ее сумма составила $450 млн



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