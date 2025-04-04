Доля России в мировой торговле подсолнечным маслом может превысить 40%

В этом году экспорт подсолнечного масла может составить 5,6 млн тонн М. Стулов

По итогам сезона доля России в мировой торговле подсолнечным маслом может вырасти до 42% против 38% в 2023/24 году, сообщил руководитель федерально центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин в ходе Масложировой конференции. Россия занимает второе место в мире по объему вывоза подсолнечного масла, это основной экспортный продукт масложировой отрасли: на него приходится 74% от всех поставок растительных масел. В 2024 году на внешние рынки было отгружено 5,9 млн т, основными покупателями стали Индия и Китай. В этом году поставки подсолнечного масла могут немного снизиться — до 5,6 млн т, оценил Ильюшин. В целом экспорт растительных масел из России в этом году, по его словам, может составить 7,9 млн т против 8 млн т в 2024-м — небольшое снижение будет связано с логистическими факторами.



«На рынке подсолнечного шрота мы тоже занимаем значительную долю — более четверти от общего объема, — отметил Ильюшин. — Основными покупателями являются Турция и Беларусь». Доля России в глобальной торговле подсолнечным шротом по итогам года может уменьшиться с 28% до 25%, объем поставок — с 2,9 млн т до 2,3 млн т, прогнозирует «Агроэкспорт».



Также Россия поставляет на внешние рынки почти все произведенное рапсовое (92%) и соевое (73%) масла, доля нашей страны в мировой торговле ими оценивается соответственно в 18% и 7%. По словам Ильюшина, почти 90% вывоза рапсового масла приходится на Китай. «Учитывая, что мы уже занимаем более половины китайского импорта, дальнейшее увеличение поставок туда может быть затруднительным», — отметил он. Что касается соевого масла, то можно наращивать поставки в Африку: сейчас наша страна поставляет менее 300 тыс. т в Алжир и Египет, тогда как в целом государства континента импортируют свыше 1,5 млн т этого масла.



Экспорт — основной драйвер развития масложировой отрасли, подчеркнул Ильюшин. «За последние пять лет среднегодовые темпы роста поставок превышают темпы увеличения производства растительных масел и шротов, — оценил он. — На внешние рынки идет 78% произведенных растительных масел и 29% шротов». Среди задач, стоящих перед экспортерами, — диверсификация географии вывоза. Например, подсолнечное масло за последние два года стало не таким премиальным, как раньше, обратил внимание глава «Агроэкспорта». «Это дает нам большие перспективы для освоения новых рынков, в том числе Ближнего Востока и Африки, — уверен он. — Эти страны исторически “сидели” на импорте пальмового и соевого масел, однако сейчас ценовой спред настолько снизился, что нам нужно начинать поставлять туда подсолнечное масло».



Кроме того, нужно активнее развивать экспорт бутилированного подсолнечного масла — этому может способствовать стагнация поставок из Турции. Например, эта страна отгружает бутилированное масло в Ирак, Сирию, Судан, Саудовскую Аравию, Йемен, Ливан, Сенегал, на Кубу. Российское бутилированное масло в эти государства почти не вывозится, обратил внимание Ильюшин.



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