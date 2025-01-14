По итогам года экспорт масложировой продукции вырос на 5%

Количество направлений поставок масложировой продукции увеличилось до 131 страны А. Орлов

Экспорт масложировой продукции по итогам 2024 года оценивается почти в 11,7 млн т — на 5%, или 570 тыс. т больше, чем в 2023-м, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. В том числе экспорт подсолнечного масла по итогам года обновил рекорд, он оценивается минимум в 5,4 млн т — на 1 млн т больше, чем в 2023-м. Количество направлений поставок масложировой продукции увеличилось на 16, до 131 страны. Однако в стоимостном выражении результат поставок на внешние рынки будет на 4% ниже, чем годом ранее, что связано с уменьшением мировых цен на растительные масла и шроты, особенно значительным оно было по рапсовому комплексу.



«В текущем сезоне-2024/25 произошел рост котировок на растительные масла, что позитивно отразилось на результатах экспорта в стоимостном выражении, которые изначально прогнозировались на меньшем уровне, — отметил Мальцев. — В частности, Индия нарастила закупки подсолнечного масла в начале сезона на фоне ожидания сокращения производства подсолнечника в Черноморском регионе, что оказало поддержку экспортным ценам. Также конфликт между Канадой и Китаем поддержал спрос и цены на отечественное рапсовое масло и шрот. Плюс, введение экспортной пошлины на рапс вместо запрета вывоза с пропускных пунктов в Забайкалье положительно сказалось на отгрузках продуктов переработки рапса».



Отказ европейского рынка от российской продукции со второй половины года заставил искать новые дружественные рынки сбыта, в первую очередь для растительных шротов. «Это значительные объемы, почти треть всей произведенной продукции, — подчеркивает глава союза. — Общие объемы экспорта остались на сопоставимом уровне с 2023 годом, так что можно сказать, что ограничения не оказали существенного влияния, хотя вначале были трудности».



По итогам 2024 года первое место по объемам закупок российских растительных масел (в частности, подсолнечного) достанется Индии, которая потеснила на пьедестале Китай (лидер 2023 года), а по закупкам соевого масла обогнала многолетнего лидера — Алжир. «По рапсу и продуктам переработки из него Китай, можно сказать, монополист как импортер, туда вывозится 90% произведенного рапсового масла», — добавляет Мальцев.



Крупнейшими покупателями российского подсолнечного масла в прошлом году, по данным союза, стали Индия, Турция, Китай, Египет и Иран. По закупкам соевого масла в топ-5 импортеров вошли Индия, Алжир, Китай, Египет и Беларусь. Больше всего рапсового масла в России закупили Китай, Латвия, Норвегия, Беларусь и Израиль. Подсолнечный шрот активнее всего ввозили Турция, Беларусь, Китай, Латвия и Франция; соевый — Беларусь, Узбекистан, Германия, Турция и Казахстан; рапсовый — Китай, Турция, Франция, Израиль и Испания. Российская маргариновая продукция больше всего была востребована в Казахстане, Узбекистане, Беларуси, Таджикистане и Азербайджане. Крупнейшими импортерами майонеза и майонезных соусов стали Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан и Грузия.



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