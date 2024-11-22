Цены на подсолнечник и масло растут

Котировки масла и курс рубля поддерживают цены на сырье М. Стулов

На прошлой неделе цены на подсолнечник и масло росли. Так, в Европейской части страны цена закупки масла увеличилась на 1-2 тыс. руб., до 90,4-92,4 тыс. руб./т в зависимости от региона, цена продажи прибавила 1-3 тыс. руб., до 92-93,8 тыс. руб./т, следует из данных портала OilWorld. Экспортная цена (FOB) предложения на декабрь — $1,12 тыс./т (плюс $5), спроса — $1,1 тыс. (плюс $15). «Семечка» в закупке на прошлой неделе подорожала на 2-3 тыс. руб., до 40,1-41,1 тыс. руб./т в зависимости от региона, цена продажи выросла на 1-3 тыс. руб., до 40,5-42,1 тыс. руб./т.



По данным аналитической компании «ПроЗерно» на прошлую пятницу, тонна подсолнечника в среднем стоила 44,125 тыс. руб. (с НДС, плюс 270 руб. за неделю). Гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко сейчас отмечает некоторое снижение темпов роста. «Если бы курс рубля был более стабильным, то это движение (цены вверх) было бы очень скромным. В силу ослабления курса оно еще есть, но на экспортных рынках масло стоит примерно на одной позиции уже вторую неделю — $1120/т ±$5, на внутреннем рынке — 105-108 тыс. руб./т. Если бы не курс, то рублевая цена на масло тоже была стабильна, но она имеет небольшое движение вверх», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору».



Действительно, внутренние цены на «семечку» и подсолнечное масло находятся на своем пике, подтверждает руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. Однако сейчас начинается их разворот с учетом мировых цен на масла, а также роста экспортной пошлины на подсолнечное масло. По последним данным, продолжает Мальцев, экспортные цены на подсолнечное масло в Черноморском бассейне и в европейских портах за неделю просели на $20-30/т, цены на рапсовое масло за последние две недели в Китае упали на $70/т, в Индии продолжила снижаться стоимость соевого масла, опустившись за неделю на $15/т.



«На этом фоне в начале недели, впервые с начала сбора урожая, снизились цены на "семечку" на Украине — главном нашем конкуренте на рынке подсолнечного масла. При этом украинские переработчики закупаются лишь на короткий период, оправданно ожидая дальнейшего уменьшения стоимости подсолнечника», — прокомментировал Мальцев «Агроинвестору». По его словам, Масложировой союз также ожидает массовый разворот цен на масличные в России.



При этом стоимость подсолнечника на внутреннем рынке будет снижаться быстрее и значительнее, продолжает Мальцев. Так, к падению мировых цен на растительные масла добавляется растущая экспортная пошлина на подсолнечное масло, которая, по прогнозам союза, в январе составит около 15 тыс. руб./т. «А в феврале, с учетом пересмотра порядка определения размера экспортной пошлины, который, по информации союза, будет запущен на днях Минсельхозом, она составит около 23 тыс. руб./т», — говорит Мальцев. С учетом того, что покупка «семечки» осуществляется в среднем за 1,5-2 месяца до отгрузки подсолнечного масла на экспорт, закупочные цены на подсолнечник CPT МЭЗ в ЮФО в складывающихся условиях уже до Нового года могут опуститься ниже 37 тыс. руб./т (без НДС).



По данным аналитиков OleoScope, цены на внутреннем рынке все еще высоки, но агентство также ожидает смену тенденции уже в ближайшее время в связи с изменением конъюнктуры мирового рынка. Так, экспортные цены на базисе FOB Черное море за последнюю неделю просели на 50 $/т (с $1,16 тыс. до $1,11 тыс./т), контракты на поставку в декабре фиксируют максимальную цену в районе $1,255 тыс./т. Минимальная стоимость в Черноморском бассейне фиксируется на уровне в $1 тыс./т. Украинские аналитические агентства также фиксируют падение котировок на подсолнечное масло в европейских портах в диапазоне $20-30/т.



Аналитик OleoScope Лилия Варыгина говорит, что снижается стоимость и на остальные растительные масла. Так, декабрьские фьючерсы на соевое масло на бирже в Чикаго за две сессии упали на 5%. Снижение цен на пальмовое масло за неделю составило 1,3%, сегодня цена декабрьских фьючерсов CPO на бирже в Daylian Китай стала минимальной за три недели, добавляет она. По мнению эксперта, со временем на внутреннем рынке станет ощутим и ожидаемый рост пошлины на подсолнечное масло — это может произойти в декабре.



Источник «Агроинвестора» на рынке масличных говорит, что подсолнечник продолжает дорожать, и это факт. По его словам, в южных регионах России некоторые заводы приобретают «семечку» по цене около 50 тыс. руб./т (с НДС), хотя большинство предприятий, сформировавших хорошую сырьевую базу, не разгоняют закупки до таких уровней, однако маслосемена по-прежнему остаются очень дорогими, это касается и ЦФО. В Поволжье ситуация чуть лучше.



«Масло, безусловно, поддерживает этот рост, равно как и текущая ситуация с курсом, но основная загвоздка в экспортной пошлине на декабрь. Переработчики ждут ее кратного повышения, чуть ли не до 10 тыс. руб./т, и допускают, что это позволит повлиять на текущую стоимость подсолнечника, однако в условиях снижения предложения сырья в текущем сезоне и достаточно высоком уровне борьбы за сырье ситуация вряд ли изменится кардинально, а главное — быстро», — говорит собеседник «Агроинвестора». Но, продолжает он, на мировом рынке сейчас наблюдается откат в стоимости масел и не исключено, что пики, которые были достигнуты в последние недели, особенно по соевому и пальмовому маслам, отыграют и на подсолнечном комплексе в России.



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