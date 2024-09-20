В России растут цены на подсолнечное масло

На прошлой неделе цены на подсолнечник активно повышались, в то время как на масло оставались стабильными flickr.com

По данным портала Oilworld, в европейской части России активно растут цены на подсолнечное масло. Так, цена закупки на прошлой неделе поднялась на 2-3 тыс. руб., до 74,2-76,5 тыс. руб./т в зависимости от региона, продажи — на 0,5-3 тыс. руб., до 74,8-77,4 тыс. руб./т. При этом цены на подсолнечник почти не поменялись, хотя неделей ранее они росли: плюс 2-6 тыс. руб. в зависимости от региона. Тогда цены на масло тоже повышались, но не такими темпами — на 0,3-1 тыс. руб.



Источник «Агроинвестора» на рынке масличных говорит, что и подсолнечник сейчас дорожает очень активно: в отдельных регионах «семечка» уже закупается по цене свыше 40 тыс. руб./т и это не разовые сделки. «Конкуренция среди переработчиков, особенно на Юге, запредельная. Борьба за сырье очень серьезная. А фермеры видят ситуацию и не спешат продавать, ожидая еще большего увеличения закупочной стоимости», — отмечает он. По словам собеседника «Агроинвестора», уровень спроса стал заметно превышать предложение, заводы почти моментально стараются закрепить за собой крупные партии с хорошей масличностью. «Вопрос один — куда пойдет рынок дальше? Переработчики будут стараться развернуть тренд или хотя бы сохранить прежние уровни, хотя последний вариант им малоинтересен с учетом текущих цен на масло», — добавляет он.



Впрочем, по словам независимого эксперта рынка АПК Александра Корбута, сейчас на цены подсолнечника влияет, во-первых, глубокое сокращение запасов сырья к началу сезона по сравнению с прошлым годом. Во-вторых — неопределенность с урожаем. «Мы уже увидели, что посевные площади под подсолнечником сократились. Кроме того, на него подействовали погодные условия, которые отмечались в вегетационный период. Сейчас идет уборка, и сокращение урожайности уже стало реальностью, и, соответственно, начинает усиливаться конкуренция между маслодобытчиками», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. По его словам, длительность этой конкуренции за сырье будет зависеть от экспорта и ситуации в Украине, где урожай подсолнечника также сокращается.



Собеседник «Агроинвестора»в отрасли обращает внимание на то, что во всей этой ситуации важно понимать, что мощности загружать нужно, остановки предприятий многим будут совсем невыгодны, поэтому скупка с полей продолжится. Другое дело — насколько активно, при каком уровне цен как на масло, так и на «семечку». По его мнению, не исключено, что масло еще подорожает, но расходы на закупочную деятельность заводов пока очень высоки и этому явно есть предел.



Сейчас уборка подсолнечника идет на Юге страны — в регионах, наиболее пострадавших от длительной засухи, поэтому и показатели урожайности пока фиксируются существенно ниже прошлогодних, что оказывает давление на цены, говорил на прошлой неделе руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. В результате вместо традиционного снижения стоимости «семечки» во время уборки наблюдается повышение цен. Однако длительность этой тенденции будет зависеть от итогового валового сбора всех масличных, а не только подсолнечника. «Если тренд с ростом цен на сырье сохранится, то это зеркально отразится на стоимости продуктов переработки», — отмечал Мальцев.



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