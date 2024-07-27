Вывозная пошлина на подсолнечное масло в августе останется нулевой

Главный покупатель российского подсолнечного масла — Индия Е.Егоров

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в августе останется нулевой. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота увеличится с 901,3 руб./т до 1869,7 руб./т, говорится в материалах Минсельхоза. Пошлина на масло рассчитана из индикативной цены в размере $798,3 за тонну ($773,3 месяцем ранее), на шрот — $211,2 ($198,6 месяцем ранее). Нулевая ставка на масло впервые была установлена в июне прошлого года впервые с февраля 2023-го и с тех пор не повышалась. В августе 2023 года правительство продлило действие пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота до 31 августа 2024-го.



По прогнозу Масложирового союза России, к концу сезона-2023/24 экспорт подсолнечного масла может превысить 4,8 млн т, это более чем на 700 тыс. т выше показателя прошлого сезонам. Главным покупателем, как и в прошлом сезоне, остается Индия, за ней следуют Китай и Турция. Объем вывоза подсолнечного шрота составит более 2,8 млн т, что на 600 тыс. т выше, чем в сезоне-2022/23, считают в союзе. Оба эти показателя рекордные, и в целом по итогам уходящего сезона Россия занимает третье место как экспортер растительных масел на мировой рынок, с долей в 8%, уступая Индонезии и Малайзии — главным поставщикам пальмового масла, прокомментировали «Агроинвестору» в пресс-службе объединения.



Аналитик OleoScope Лилия Варыгина отмечает, что на данный момент динамика экспорта подсолнечного масла и шрота из России выглядит стабильной. За период с января по июнь за рубеж было поставлено более 2,9 млн т масла. Основным покупателем является Индия — 1,8 млн т за полгода, второе место занимает Турция с показателем 435 тыс. т, третье — Китай с 381 тыс. т.



Общее количество подсолнечного шрота, отправленного на экспорт за упомянутый период, составляет почти 1,5 млн т, показатель за июнь самый высокий за полгода (290 тыс. т). Основным покупателем является Беларусь, закупившая 518 тыс. т. Второе место занимает Турция с 496 тыс. т, третье — Латвия с 172 тыс. т.



Цены на подсолнечное масло на базисе FOB Тамань растут на протяжении полугода и сейчас составляют $900 за тонну, сказала Варыгина «Агроинвестору». Цена на шрот также повышается, и сейчас находится на уровне $222 за тонну, приближаясь к максимальным значениям января ($228 за тонну). «Объемы экспорта подсолнечного масла из России могут возрасти как в направлении Индии, так и Китая, и Турции, — полагает Варыгина. — Экспорт шротов прогнозируемо увеличится, переориентация рынка проходит успешно».



Доля России в импорте подсолнечного масла Индией в 2024 году может увеличиться до 38-40%, сказал ТАСС президент Международной ассоциации производителей подсолнечного масла Сандип Баджория. По его прогнозу, урожай подсолнечника в нашей стране может составить около 16,5 млн т, производство масла — примерно 6,4 млн т. «Это означает, что объем экспортных поставок подсолнечного масла из России в другие страны, включая ключевых покупателей, Индию и Китай, составит около 4 млн т», — оценил Баджория. По его мнению, для увеличения объемов вывоза масла из России в Индию необходимы конкурентоспособные предложения и жизнеспособная платежная система.



В 2023/24 финансовом году (завершился 31 марта) Индия импортировала более 3 млн т подсолнечного масла. Основными поставщиками были Россия (1,12 млн т — 35,49%) и Румыния (946 тыс. т — 29,93%). Также масло поставляли Аргентина (576 тыс. т — 18,24%), Украина (278 тыс. т — 8,81%), Турция (180 тыс. т — 5,71%) и Болгария (34 тыс. т — 1%), привел данные глава профильной ассоциации.



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