Инвестиции в основной капитал АПК в 2023 году превысили 1 трлн рублей

К 2030 году инвестиции в основной капитал АПК должны вырасти на 60%, но для достижения такого результата фактически нужно удвоить объем ежегодного прироста Е. Разумный

Инвестиции в основной капитал АПК в 2023 году превысили 1 трлн руб. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе заседания правительства, представляя Нацдоклад о реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства. По словам главы агроведомства, средства пошли на закупку техники и оборудования, племенных животных, проведение мелиоративных работ, закладку многолетних насаждений и др. Валовая добавленная стоимость в сельском хозяйстве, по предварительным данным, составила 5 трлн руб.



Говоря о ходе реализации госпрограммы, Лут отметила, что в прошлом году на нее было направлено 442,6 млрд руб., из них было освоено 99,9%. «По‑прежнему наиболее востребованным механизмом у нас остается льготное кредитование. По итогам 2023 года банки заключили договоры на общую сумму более 1,3 трлн рублей. Одним из постоянных приоритетов у нас является поддержка малых форм хозяйствования. В 2023 году из федерального бюджета им направлено более 20% средств стимулирующей субсидии, — отметила Лут (цитата по стенограмме на сайте правительства). — Кроме того, свыше 6,2 млрд руб. было предоставлено малым формам в рамках федерального проекта “Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства”».



В ходе заседания Лут также сообщила, что экспорт продукции АПК в 2023 году вырос до рекордных $43,5 млрд, хорошую динамику показали поставки переработанной продукции. Так, экспорт сахара увеличился в три раза, подсолнечного и рапсового масел — в 1,5 раза, а поставки муки впервые в истории превысили 1 млн т, увеличившись на 25% по сравнению с предыдущим годом.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отмечает, что озвученные министром результаты за прошлый год говорят о позитивной динамике отрасли, хотя это и не фундаментальное увеличение. Но сельское хозяйство находится под влиянием множества факторов (погода, рынок труда и др.), поэтому рост инвестиций не гарантирует увеличение урожайности. По словам Остапковича, исходя из валовой добавленной стоимости сельского хозяйства в 5 трлн руб., в ВВП (160-170 трлн руб.) его доля составляет примерно 4-5%, и это стандартный показатель для отрасли. Прогнозировать результаты деятельности сельского хозяйства в этом году пока сложно, но, по его оценкам, индекс сельхозпроизводства будет ниже прошлогоднего из-за поздних заморозков и проблем с трудовыми ресурсами.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут обращает внимание на то, что инвестиции в АПК — суммарные вложения в сельское хозяйство, пищевую промышленность и производство напитков. «Это хороший показатель — больше 1 трлн руб., но последние шесть лет объем инвестиций в АПК растет маленькими темпами», — отмечает Корбут. В июне премьер-министр Михаил Мишустин говорил, к 2030 году инвестиции в основной капитал АПК должны вырасти на 60% относительно 2021-го, но для достижения такого результата фактически нужно удвоить объем ежегодного прироста, говорит эксперт. «Это крайне сложная задача, поскольку большая часть инвестиционных ресурсов — это собственные средства предприятий: и сельского хозяйства, и пищевой промышленности», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. При этом ресурсы у сельхозпроизводителей для инвестиций ограничены из-за действия экспортной пошлины на зерно и масличные. В результате надежду на рост основного капитала дают только дополнительные бюджетные вливания, что, по мнению Корбута, не совсем правильно: собственные средства — это совсем другой уровень ответственности инвесторов.



Валовая добавленная стоимость — 5 трлн руб. — считается в нынешних ценах, и их существенный рост в 2023 году входит в эту сумму. «Но в любом случае хорошо, если она растет: по крайней мере в той или иной степени дополнительные затраты отбиваются», — считает Корбут. Также положителен рост бюджетной поддержки до 442,6 млн руб., но больше половины этих денег идет на субсидирование процентных ставок по кредитам, причем примерно 85% из них идет на кредиты, оформленные в прошлые годы. «То есть возможности наращивания кредитования и, соответственно, инвестиции, весьма ограничены. Это говорит о том, что необходимо искать новые механизмы для привлечения инвестиций в отрасль», — уверен эксперт.



В первом квартале 2024-го индекс роста инвестиций в основной капитал сельского хозяйства снизился до 92,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом в пищевой промышленности он составил 104,2%. «Я не вижу большой инвестиционной привлекательности сельского хозяйства для частных инвестиций, а государственные сконцентрированы на сиюминутных задачах, чтобы снизить и удержать цены на продукцию птицеводства и селекционно-семеноводческую деятельность», — говорит Корбут. Но, заключает он, в более долгосрочных вопросах без инвестиций не будет технологий, и, соответственно, роста производительности, а инвестиций нет без высокой доходности производителей.



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